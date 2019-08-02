مال وأعمال

برلين - «كونا»: قال سفير الكويت لدى ألمانيا نجيب البدر ان حجم الاستثمارات الكويتية في ألمانيا في تزايد مستمر كاشفا عن تجاوز قيمتها الحالية حاجز 35 مليار يورو (39 مليار دولار).

وأضاف البدر في مقابلة مطولة للمجلة الألمانية (المجلة الدبلوماسية) التي تصدر في العاصمة برلين ان استثمارات الكويت في ألمانيا تأتي في المرتبة الاولى من بين استثماراتها في أوروبا الامر الذي يدل على عمق العلاقات بين البلدين.

وأوضح ان الكويت تعد اول مستثمر عربي تواجد في ألمانيا، مؤكدا حرص الطرفين على استمرار مثل هذه الشراكة الاقتصادية «المتجذرة والمستقرة».

وأشار في هذا السياق الى ان الكويت احتفلت في عام 2017 بمرور 40 عاما على استثمارها في شركة (دايملر) لصناعة السيارات.

وأوضح ان المركز يسهم في التحليل الاستراتيجي والتخطيط للطوارئ المدنية والتعاون العسكري ويعد خطوة متقدمة للتعاون بين دول مجلس التعاون وحلف الأطلسي.

وحول علاقات الكويت مع الولايات المتحدة اوضح البدر أن البلدين تربطهما علاقات شراكة استراتيجية متعمقة، مشيرا الى دور واشنطن المحوري في قيادة 34 من دول التحالف لتحرير الكويت في عام 1991.

وفيما يتعلق برؤية الكويت 2035 قال البدر انها خطة تنموية حكومية تهدف الى تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري وثقافي من خلال جذب الاستثمارات الاجنبية وتهيئة البيئة والتشريعات المناسبة وجميع الاحتياجات اللازمة لها.

وذكر ان الرؤية تستند في المقام الأول إلى ان يقوم القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي مبينا أنها ترمي كذلك الى تنويع مصادر الدخل حيث يتم الاستغناء تدريجيا عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل. وأشار الى ان الكويت بدأت ببناء عدد من المشاريع العملاقة كالمستشفيات ذات السعة الكبيرة والمدينة الجامعية و(جسر جابر) الذي يعد رابع اطول جسر بحري في العالم الى جانب تشييد الجسور والطرق الجديدة وإنشاء المدن الذكية بشكل يتواكب مع رؤية الكويت الجديدة. وأوضح ان الكويت تتطلع باهتمام بالغ لتحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعي يعتمد على النفط الى اقتصاد منتج يعتمد على بناء المجتمع الكويتي، مشيرا الى السعي لتوسيع قاعدة الكويتيين بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لدعم العمالة الوطنية ومبدأ تكويت المؤسسات والشركات الا أن مثل هذا الاجراء لا يشمل القطاعات كافة، حيث ان هناك حاجة للاستعانة بالخبرات الاجنبية في عدد من المؤسسات ووفقا لمبدأ حاجة سوق العمل.

