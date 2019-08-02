مال وأعمال

قال رئيس مجلس إدارة شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات أحمد الزبن أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 13.1 مليون دينار في الربع الثالث من السنة المالية التي بدأت في الأول من أكتوبر الماضي ، كما بلغت ربحية السهم 13.8 فلساً للفترة.

وأضاف الزبن أن الإيرادات التشغيلية بلغت 78.2 مليون دينار في الربع الثالث من السنة المالية، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 6 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وأكد الزبن أن الإيرادات ارتفعت بشكل ملحوظ بفضل العمليات التشغيلية التي قامت بها الشركة خلال الفترة الماضية، حيث قامت ألافكو بتوسيع محفظة طائرتها المؤجرة باستلام 4 طائرات جديدة خلال الربع الثالث من السنة المالية والتي تم تسليمها لعملائها من شركات الطيران.

وقال الزبن ان ألافكو لديها طلبات مكونة حالياً من 112 طائرة جديدة من إيرباص و بوينغ سيتم استلامها خلال الخمس سنوات القادمة.

هذا وقد نجحت ألافكو في توسيع أسطولها الحالي إلى 70 طائرة مؤجرة على 23 شركة طيران في 15 دولة حول العالم.

