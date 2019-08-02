مال وأعمال

قالت بورصة الكويت إنه سيتم إضافة الفترة التي تم خلالها إيقاف أسهم الشركة الدولية للمنتجعات عن التداول حتى تاريخ الانسحاب بنهاية تداول يوم الخميس 9 يناير 2020.

وأوضحت البورصة في بيان على موقعها الرسمي، ، أن ذلك الإجراء يأتي تطبيقاً للفقرة رقم (7) من المادة (2-5-1) من الكتاب الثاني عشر للائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

وأعلنت الشركة الدولية للمنتجعات مطلع الشهر الماضي، عن موافقة مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية على طلب الشركة بالانسحاب الاختياري من بورصة الكويت.

يُشار إلى أن أسهم الشركة الحرة القابلة للتداول تُشكل نسبة قدرها 31.31 في المئة من إجمالي الأسهم المدرجة ببورصة الكويت.

