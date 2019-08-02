مال وأعمال

استلمت الشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو) خطاب إسناد مباشر لعقد خدمات الأنبوب الملفوف ومضخات النيتروجين والخدمات المرتبطة بهما للعمليات المشتركة (الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة شيفرون السعودية).

وقالت «نابيسكو» في بيان للبورصة امس ، إن العقد تبلغ قيمته 22 مليون دولار بما يُعادل 6.7 ملايين دينار.

وأوضحت أن مدة العقد 5 سنوات، على أن يبدأ العمل بهذا العقد اعتباراً من 1 أغسطس 2019.

وتوقعت الشركة أن يكون هامش الربح لهذا العقد حوالي 10 في المئة، ويعتمد ذلك على ظروف تنفيذ العقد وسير العمل في العمليات المشتركة.

