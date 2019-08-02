loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

عقد لـ «نابيسكو» بـ 22 مليون دولار من «العمليات المشتركة»


استلمت الشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو) خطاب إسناد مباشر لعقد خدمات الأنبوب الملفوف ومضخات النيتروجين والخدمات المرتبطة بهما للعمليات المشتركة (الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة شيفرون السعودية).
وقالت «نابيسكو» في بيان للبورصة امس ، إن العقد تبلغ قيمته 22 مليون دولار بما يُعادل 6.7 ملايين دينار.
وأوضحت أن مدة العقد 5 سنوات، على أن يبدأ العمل بهذا العقد اعتباراً من 1 أغسطس 2019.
وتوقعت الشركة أن يكون هامش الربح لهذا العقد حوالي 10 في المئة، ويعتمد ذلك على ظروف تنفيذ العقد وسير العمل في العمليات المشتركة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة