مال وأعمال

أعلنت «سيركو» (Serco)، عن تحقيقها نتائج إيجابية في النصف الأول من العام 2019 في ظل استمرار جاذبية أسواق الشرق الأوسط وفرص النمو الكبيرة فيها، وبعد أن حققت أداءً قوياً في العام الماضي، والذي كان بمثابة نقطة تحول بالنسبة لها، سجلت الشركة نمواً متواصلاً في الإيرادات، في حين ارتفعت الأرباح وهوامش الأرباح في النصف الأول في العام الماضي.

وكشفت «سيركو» أن عوائدها من منطقة الشرق الأوسط للأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغت 753 مليون درهم إماراتي ، ومن منظور عالمي، ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 8 في المئة لتصل إلى 6,716 ملايين درهم إماراتي صعوداً من 6,215 ملايين درهم إماراتي، كما كان حجم الطلب على خدمات الشركة قوياً، حيث تجاوز حاجز 15 مليار درهم إماراتي ، متخطياً الإيرادات المتوقعة للعام 2019، ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لوجود حضور قوي للشركة على الصعيد العالمي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سيركو الشرق الأوسط فِل مالم ان منطقة الشرق الأوسط تعتبر سوقاً جاذباً ومليئاً بالفرص التي تساعدنا على التوسع الاستراتيجي، وهو الأمر الذي يمكن أن يعزى إلى حجم سوق تعهيد الخدمات والسمعة القوية ومواقع المشاريع الممتازة، وتشمل محفظتنا الجديدة قطاعي النقل والصحة، كما أننا سنواصل جهودنا لإعادة بناء حضور أقوى في المنطقة والمساهمة أكثر في الإيرادات العالمية للمجموعة.»

وأضاف بما اننا واثقون أن الشركات في الشرق الأوسط قادرة على توسيع نطاق تأثيرها في مختلف أنحاء المنطقة وتحقيق طموحاتها في النمو من خلال تطوير الأعمال الجديدة، ونقدم في كل عام مجموعة واسعة من النتائج المحتملة، ومن خلال النجاح الذي حققناه في النصف الأول من العام الحالي، فإننا في وضع جيّد استعداداً للأشهر المقبلة التي نتوقع خلالها تحقيق المزيد من التحسن.

