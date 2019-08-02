آخر النهار

كشفت الممثلة الأميركية «أنجلينا جولي» عن سعادة أطفالها البالغة بدخولها عالم مارفل، حيث ستقوم ببطولة فيلم «The Eternals and Angelina» أحدث أعمال سلسلة الأفلام الخارقة التي ستقوم الشركة بإنتاجها.

وفي حديثها لمجلة «بيبول» الأميركية قالت «جولي» إن أطفالها فخورون جدًا بمشاركتها الفنية الجديدة ومتشوقون لرؤيتها كامرأة خارقة وقوية، خلال الفيلم الذي ستقوم من خلاله بدور المحاربة «أثينا».

وأوضحت الممثلة الحائزة على الأوسكار، مدى الصعوبات التي تواجهها خلال فترة التحضير لأداء دورها بالفيلم، حيث يشمل نظامها التدريبي كل شيء بداية من التدريب على المبارزة بالسيوف إلى رقص الباليه.

وأضافت: «إنها محاربة وسأضطر إلى العمل بجد لإعطاء الكون الأعجوبة السينمائية أثينا التي يستحقونها»، مشيرة إلى أنها متأكدة من أن المخرج «كلوي تشاو» سينتج فيلمًا خاصًا بأعجوبة حقيقية.

يأتي تصريح «جولي» في الوقت الذي تشارك به أطفالها الـ6 برنامجًا خاصًا بالأطفال، تتعاون من خلاله مع هيئة الإذاعة البريطانية، والذي سيبدأ بسلسلة تجريبية عبارة عن 10 حلقات أسبوعية مدة الحلقة نصف الساعة.

ويهدف العرض إلى «مساعدة الأطفال على الوصول إلى معلومات نزيهة من أعلى معايير التحرير وتحقيق فهم أعمق للقضايا المختلفة التي يواجهها أقرانهم في أجزاء أخرى من العالم»، طبقًا للبيان الصحافي الرسمي الذي أطلقته «جولي» حول العرض الذي سيتم ترجمته للعديد من اللغات.

