آخر النهار

يحل الإعلامي الكبير محمد السنعوسي وزير الإعلام الأسبق ضيفًا على تلفزيون الكويت في الثانية ظهر اليوم - الجمعة - حيث تحاوره الإعلامية القديرة أمل عبدالله عبر حلقة جديدة من برنامجها الحواري الأسبوعي «رجال من الكويت» على القناة الأولى.

ومن المتوقع أن تكون الحلقة بالغة الثراء بماعرف عن السنعوسي من صراحة وشجاعة الرأي.. إضافة إلى ما شهدته مسيرته الإعلامية من مسيرات حافلة بالنجاحات والتحديات.

واعتادت عبدالله في كل حلقة أن تستضيف شخصية من الشخصيات الكويتية في كل المجالات، حيث تدير حواراً حول المحطات والبصمات والإسهامات إلى جانب التطرق إلى النواحي الاجتماعية والإنسانية في حياة الضيف.

البرنامج من تقديم وإعداد أمل عبدالله، وتشارك في الإعداد رهام الصقعبي، إخراج بشار الديكان.

واستضاف البرنامج في حلقات سابقة شخصيات بارزة منها: السفير محمد جاسم السداح، ود.نجم عبدالكريم، ود. محمد العبدالجادر، ود. عيد أبو صليب.

