آخر النهار

في مثل هذا اليوم من عام 1990، اجتاحت جنود الظلام الصدامية، الكويت الحبيبة الغالية، على مدى سبعة أشهر، شخص أبناء الكويت لمواجهة ذلك الطاغية الأرعن، بالغالي والنفيس.. فكانت التضيحات الجسام.. وكان الاستشهاد من أجل معشوقة اسمها الكويت.

واليوم بعد مرور 29 عاماً نتساءل هل أدّت الدراما التلفزيونية والمسرح والأغنية والسينما الكويتية دورها في تخليد ذلك الحدث والوقوف أمامه بكثير من العمق والتفاعل لرصد تلك البطولات النابضة في الذاكرة والزمن.

نعلم بأن هنالك الكثير من الأعمال الفنية التي قدمت على مدى السنوات الماضية، ولكن يظل ذلك الحدث المجلجل، بأمس الحاجة إلى المزيد من النتاجات لتخليد البطولات.. وترسيخ قيم التضحية.. والمقاومة.. والعصيان.

إن الدراما التلفزيونية، شأنها شأن المسرح والسينما والإذاعة، تظل في منطقة من التقصير تجاه الحدث الأهم في تاريخ الكويت الحديثة.

ومن أجل تجاوز هذا النقص، علينا أن نفتح قلوبنا وعقولنا ونشرع الأبواب للمبدعين للتعبير عن تلك اللحظات.. وتلك المحطات المهمة من تاريخنا.. فالكويت وتاريخها ومسيرتها ورجالاتها وشهداؤها وأبناؤها وبناتها بأمس الحاجة لأن نتوقف أمامها بكثير من الاحتفاء.. والتقدير.. والتكريم.

وهي دعوة لإنتاج أعمال وطنية تليق بالكويت.

وعلى المحبة نلتقي

