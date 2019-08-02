آخر النهار

استمراراً للجلسات الغنائية التي توثّق للفن القطري قامت اذاعة صوت الخليج بتحميل عدد من الجلسات الجديدة عبر حسابها الرسمي في اليوتيوب، وقدّمت الإذاعة 3 جلسات من الليالي الثلاث التي أحياها الفنانون القطريون، وهي «عيونك جرحت قلبي» من أرشيف الفنان ناصر صالح وكلمات راشد المزروعي وألحان ناصر صالح، وأغنية «ترى الهوى» من أرشيف الفنان فهد الكبيسي وكلمات يم وألحان سلطان خليفة، والأغنية الثالثة «بحار التيه» من أرشيف ناصر صالح وكلمات فهد بن غانم وألحان مطر علي.

والجلسات الحصرية ضمّت عدداً من الفنانين القطريين الذين قاموا بالغناء للعديد من الفنانين المخضرمين مثل فرج عبدالكريم، ناصر صالح، محمد رشيد، عبدالرزاق ضاحي، نهار عبدالله، سالم فرج، أماني العبدالله، حمد الطيار، عتاب، محمد الساعي، وغيرهم،

وقد أشرف على هذه الجلسات فنياً وموسيقياً الأستاذ محمد المرزوقي مدير إذاعة صوت الخليج وتلفزيونياً السيد مبارك العوامي مساعد مدير تلفزيون قطر ومدير البرامج وفريق عمل إنتاجي بإشراف عبدالرحمن الشعيبي وحمد عبدالرضا والإخراج سامر جبر ومحمد موسى والموسيقى محمد عبدالله وتيسير عبدالله.

الجديد في هذه الجلسات أن الأغاني التي يتم تسجيلها تقتصر على الإبداع القطري قديماً وحديثاً، وتسترجع من خلالها الأرشيف الفني الزاخر الذي قدّمه مبدعو قطر منذ ستينات القرن الماضي حتى يومنا الحاضر، وتم الاستعانة بالأرشيف الثري لإذاعة قطر التي سجّلت عبر سنوات طويلة أعمالاً متنوعة لنجوم الغناء العربي والقطري، والتي تعاونت في إثراء هذه الجلسات بالأعمال العاطفية والوطنية التي شكّلت الهوية الغنائية القطرية، ويتم تقديمها للأجيال الجديدة بأصوات وإمكانات تقنية وموسيقية حديثة لتبث هذه الأعمال على إذاعة صوت الخليج ويقوم التلفزيون بتصويرها وبثها في مناسبات مختلفة.

