آخر النهار

قلد رئيس دولة فلسطين محمود عباس الفنان عمر العبداللات، وسام الثقافة والعلوم والفنون وذلك خلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله تقديراً لدوره المتميز في إثراء الفن العربي وإعطائه روحاً ثقافية وتراثية، وإسهامه الملموس ضمن مشروعه الغنائي في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

وعقب التكريم، قال عمر العبداللات «إن هذا التكريم فخر لي كفنان أردني وفلسطيني وعربي، من رئيس أفتخر أنني تشرفت بلقائه وتكريمه لي»، وأضاف: «فلسطين والأردن كانتا على الدوام، وستبقيان بلداً واحداً وشعباً واحداً، وأنا أفتخر بانتمائي لفلسطين كما أنتمي للأردن، وإن شاء الله ربنا يحفظ فلسطين وشعبها ورئيسها فخامة الرئيس محمود عباس».

