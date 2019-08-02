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الكويت.. باقية

حينما تطل علينا ذكرى الثاني من اغسطس ذكرى الاحتلال الصدامي الغاشم للحبيبة الغالية الكويت. فاننا ننظر الى ذلك اليوم. بكونه منارة اشعاع وتحدياً. ودرساً كبيراً للاجيال. كنموذج لدولة صغيرة شخصت امام التحدي والدكتاتوريات البائدة ليقول الشعب الكويتي كلمته.. ويعلن التحدي.. ويلتف حول قيادته وحكومته.. ذلك اليوم سيظل خالدا في ذاكرة الكويت والكويتيين والعالم كنموذج حقيقي للرفض والتحدي والارادة الشامخة.. التي ستظل مصدر فخرنا واعتزازنا.. بشهدائنا الابرار.. واسرانا الكرام.. والصامدين الافذاذ. والذين نذروا حياتهم للكويت كي ترجع حرة شامخة.

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

محمد المنصور

الغزو.. وقيم التكاتف

الغزو الغاشم أكد اللحمة الصادقة بين اطياف المجتمع الكويتي وأكد حكمة الحاكم والحكومة في ادارة الازمات. والعمل التطوعي أكد التكاتف والحب والعاطفة بين افراد هذا المجتمع المتكامل. وما الدماء التي سالت على هذه الارض الكريمة من جميع فئات المجتمع من حاكم ومحكوم. وابناء حكام وبقية افراد المجتمع الكويتي المحب لهذه الارض الا تأكيد للوفاء وتاكيد للوطنية.

اللهم أبعد عنا كل شر

واللهم اجمعنا على الخير دائما

لخير هذه الارض وخير هذا المجتمع.

جاسم النبهان

للشهداء الرحمة..

المجد للشهداء.. الذين ضحوا بارواحهم وحياتهم من اجل ان تظل راية الكويت عالية خفاقة شامخة ..واليوم حينما تطل ذكرى الثاني من اغسطس فاننا نرى به يوماً للتحدي والارادة.. وقبل كل هذا يوم صرخ به الشعب الكويتي معلنا الرفض والعصيان في وجه طاغية عاث الفساد وظلم شعبه والدول المجاورة ومن بينها الكويت.. فكانت الكويت الشوكة التي وقفت في البلعوم لتعلن نهايته ونهاية مغامرته المسعورة.. فلتكن ذكرى هذا اليوم نبضا خالدا يدعونا الى تجاوز الامس والانطلاق صوب الغد والمستقبل والبناء..

هكذا هي الكويت الجديدة.. كويت الغد والمستقبل

والله الموفق.

داوود حسين

الذكرى.. دليلنا إلى الغد

كل الكلمات تبدو عاجرة عن التعبير عن مكنون ومضامين وقيم هذا اليوم الذي نرى به يوماً للخيانة والغد من حاكم ارعن دكتاتور.. فاذا بهذا اليوم يكشف عن الوجه الحقيقي للشعب الكويتي الذي شكل حزام امن وامان التف حول بعضه البعض بجميع اطيافه وشرائحة ليقول لا للاحتلال ولا للتعاون ولا كبيرة للرضوخ.. ونعم بوسع المدى للشرعية واسرة آل الصباح الكرام.. وايضا العمل بجدية وصبر وتضحيات كبرى لان تعود راية الكويت حرة شامخة.

الثاني من اغسطس ليس مجرد ذكرى للاحتلال.. بل هو عنوان للبسالة والارادة والصمود.

عبدالرسول السلمان

نعم لن ننسى ولكن!

في الذكرى الـ29 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت أرى بأن من الجيد ألا ينسى الكويتيون ذلك اليوم العصيب وتلك التجربة المريرة كونها جزءاً مهماً من تاريخ الكويت، لكن أتمنى أن نعي بأن أهمية هذا الحدث الأليم تكمن في ما تعلمناه منه، لن يفيدنا اجترار أحزاننا وتوجيه الاتهامات إلى أي طرف وسرد التفاصيل كأنها احدى قصص ألف ليلة وليلة فقط .. علينا أن نهتم بما بعد تلك التجربة وأثرها علينا كمجتمع كويتي كامل، اليوم هناك أجيال تصل إلى أعتاب الثلاثين من العمر لم يعاصروا الغزو ولا يعرفوا عنه الا ما نخبرهم به نحن، هل نريد لهم أن يتذكروا بأننا فقط كنا ضحية غدر؟!

هل هذه قيمة ذلك الدرس الصعب وقتها؟؟ لا يعتبر أي درس مهما أو ذا قيمة إن اكتفينا بتذكر كم كان صعبا ومؤلما ومخيفا .. أهمية أي درس تكون فيما تعلمته منه وكيف أصبحت بعده وكيف كانت آثاره السلبية لمعالجتها والايجابية لاستثمارها، من وجهة نظري المتواضعة أرى بأن تذكر الغزو كما فعلنا في الـ28 سنة الماضية وهذا العام مجرد احياء لذكرى سيئة مرت على الكويت وشحن مشاعر سلبية تجاه الطرف الآخر.. ومن الخطأ أن تشحن مجتمعا كاملا ضد مجتمع آخر قريب منك جغرافيا واجتماعيا بمشاعر سلبية بهذا الشكل.. نعم لن ننسى ولا نريد أن ننسى ما حدث، لكن علينا أن نتجاوز مشاعرنا وألمنا وانفعالنا ونفهم تأثير الغزو العراقي الحقيقي على كيان المجتمع الكويتي بشكل عام ونفسية الفرد الواحد بشكل خاص، فالمجتمع الكويتي بعدها ليس كما كان قبلها.. 29 عاما من الألم وعدم الاحساس بالأمان وانعدام الثقة وحقد يتجدد وخوف من المستقبل كلها مشاعر يجب أن نتجاوزها ونتذكر قيمة الوطن، قيمة الوحدة الوطنية، قيمة التنمية، التربية والتعليم، الصحة، حقوق الانسان، الرياضة والفن ونبذ الخلافات وانصهار الاختلافات لنشكل قالبا واحدا متينا ضد تحديات أخرى تبدو الآن أخطر وأشد من الغزو الذي حدث قبل 29 عاما.

فهد العليوه

صمود.. وتحدٍ

رحم الله شهداءنا الابرار واسكنهم فسيح جناته والمجد والخلود للكويت الغالية.. حينما نتوقف مع ذكرى الثاني من اغسطس عام 1990 فإننا نستعيد يوما سيظل في ذاكرة العالم. حيث اعتقد طاغية بغداد بان الكويت ستكون لقمة سهلة فإذا به أمام عاصفة انطلقت من الشعب الكويتي الذي رفض الاحتلال والانصياع ويجدد البيعة لأسرة الصباح الكريمة ويلتف حول الحكومة الرشيدة ليردد العالم اصداء تلك الشرارة ويكون التحالف الأكبر في وجه الطاغية صدام حسين الذي كتب نهايته.. ولتبقى الكويت شامخة وتتجاوز تلك اللحظات الصعبة التي تم تجاوزها بالحكمة والارادة.

لتبقى الكويت حرة شامخة.

طارق العلي

للشموخ.. معانٍ

حينما تحل ذكرى الثاني من اغسطس ذكرى الاحتلال الصدامي للكويت فان اول ما يتبادر للذهن الخيانة والتي تجاوزتها الكويت .. حيث الشموخ.. وللشموخ معان ودلالات راحت تتأكد وتترسخ عبارة موقف الشعب الكويتي وايضاً حكمة القيادة ومواقف الاخوة والاصدقاء من دول العالم الذين شمروا عن سواعدهم ليؤكدوا للعالم بانه ليس هناك مكان للدكتاتوريات.. المتغطرسة.. ولتنهض الكويت حرة شامخة تعيد عمرانها بفضل ابنائها وسواعدهم وعزيمة لن تهدأ ولن تلين.

هكذا هو الشموخ.. ومعانيه.

حسن البلام

تعلمت من الغزو..

2 أغسطس 1990 يوم اجتياح الجار جاره، قد يختلف الجيران فيما بينهم لكن لم يخطر على بال إنسان مسلم وعربي ان ينتهك الجار حرمة جاره ويستولي على ارضه، ويشعل النار في الارض، ويقطع صلة الأرحام بين شعبين شقيقين، ما قام به حزب البعث العراقي بقيادة رئيسه صدام حسين جريمة بحق الإنسانية ضيع بها موارد العراق وحضارته ودمر اهله قبل جيرانه، لم ولن اجد سبباً واحداً يعود بالنفع للعراق بغزوه واحتلاله للكويت او سبباً يبرر ما حدث.

لا يعقل ولكن حدث ما لم يكن بالحسبان وأضراره مازالت يدفع ثمنها الشعب الكويتي والشعب العراقي.

تعلمت من الغزو ان وطني الكويت بقيادته الشرعية أسرة آل صباح حفظهم الله والشعب الكويتي ومقيميه الكرام هم نعمة من الله لا تقدر بمال ولا بارض بديلة ولا بشعب اخر، ليس كلاما وإنما حقيقة عانيتها اثناء صمودنا بالكويت طوال فترة الاحتلال الغاشم، والتضحيات كثيره منا من جاهد بنفسه و بماله مقابل الدفاع عن الارض والعرض، منا من سطر البطولات وشاهدنا التضحيات بالنفس والمال، والإيثار وبر الجار والغيرة على العرض ابناء وبنات الوطن، مشاعر انسانية عشناها بكل لحظاتها ولا أستطيع بكلمات ان أفي حقها، وأتمنى من الاعلام الكويتي ان يكون على قدر المسؤولية في تأصيل تلك القيم الإنسانية وتوثيق تضحيات شهداء الوطن والمفقودين من ابناء الكويت ومن المقيمين الشرفاء من اغلب الجنسيات العربية الذين فقدوا بالغزو... على الاعلام الكويتي ان يبادر ويسهم في بناء الانسان القادر على التضحية من اجل وطنه وأمته ليس بالحرب فقط وإنما بكل تصرف من تصرفاته اليومية في حياته، منظومة القيم الاخلاقية هي صمام أمان لحفظ الشرعية والأرض والعرض، عندما تفقد الأغلبية أخلاقها وقيمها يكون الخوف اكبر من الحروب ذاتها، لذلك سخرت معظم اعمالي على تعزيز الوحدة الوطنية ومنظومة القيم الإنسانية ونشر مكارم الاخلاق وغرس حب الدين و التعلم، ونبذ الأفكار الدخيلة على المجتمع.

الجيل الحالي ما شاف اللي شفناه وان شاء الله ما يشوفه، كانت امنياتي بالغزو ان ترجع الكويت بشرعيتها حرة ابية رغم اني بداخلها صامد وفي بيتي الا انني عايش غريب وشعرت بان أرض الكويت تبكي على ناسها واهلها، ومن أقوالي مستعد اكل خبزة يابسة بس ترجع الكويت، وبحمد الله رجعت الكويت بمشاركة أغلب دول العالم بتحرير الكويت.

هذه النعمة تحتاج حمداً وشكراً لله وتحتاج تضحيات منا جميعا من اجل مستقبل افضل لوطننا الكويت. كمؤلف وفنان بادرت بإعمار مسرح الدسمة على نفقتي الخاصة بموافقة خطية من وزير الاعلام الدكتور بدر اليعقوب وتقديم اول عمل مسرحي بعد التحرير مسرحية الكويت حرة، free Kuwait

وعرضت في نهاية شهر مارس 1991 واستمرت 6 أشهر ثم كتبت وأخرجت مسرحية عاصفة الصحراء ثم عن الجانب الوطني والأمني مسرحية اعبيد بالتجنيد ومسرحية زمن دراكولا ومسرحية صفارة انذار.

وقدمت اكثر من أوبريت وطني من ابرزها الاوبريت العربي صوت السلام غناء محمد عبدو، احلام، ذكرى، وديع الصافي، أصالة، علي عبدالستار... ونجوم عرب اخرين، عرض بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية و رئيس مجلس الشعب المصري وتكلم الاوبريت بمطالبة عربية لأسرى الكويت من الكويتيين والعرب المقيمين الذي فقدوا وأسروا بالغزو من عدة جنسيات عربية من مصر والسعودية ولبنان وسورية ومن العراق نفسه ومن عدة جنسيات مازالوا مفقودين.

احاول بأعمالي ان اعزز الوحدة الوطنية والمساهمة في تطوير الذات ونشر مكارم الاخلاق وحب العلم لحفظ امن الكويت.

عبدالعزيز المسلم

نستذكر شهداء الكويت

تمر علينا ذكرى الثاني من أغسطس من عام 90 في كل عام ونستذكر اغتصاب أرض واغتيال وطن وتشريد شعب في لحظة غدر ممن ظنناه جارا وأخا وصديقا.

نستذكر دماء الشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة ليبقى هذا الوطن الغالي كما كان دائما في كل تاريخه حرا مستقلا.

نستذكر تكاتف الشعب بكل فئاته لدحر هذا العدوان الغادر من طاغية قادته أوهامه ليتصور أنه قادر على شطب وطن من خارطة العالم وطمس هوية شعب حر أبي كريم.

نستذكر قادة الوطن ورجالات الكويت في كل مجال حين جندوا أنفسهم لعودة الشرعية وعودة الأرض و الشعب.

ولا ننسى في تلك الأيام العصيبة الوقفة الشجاعة إلى جانب الحق الكويتي ممثلة في الدول الشقيقة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا حين جندوا كل إمكانياتهم لدحر العدوان وإنهاء الإحتلال العراقي الذي قاده طاغية العصر، كذلك لا ننسى وقفة كل دول الخليج العربي وجهود مصر وسورية وباقي دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية التي تسلمت قيادة التحالف الدولي حتى أعادت الحق الكويتي لأصحابه بقوة السلاح وتصميم الرجال.

كل الشكر والتقدير لمن وقف معنا وساندنا في تلك الكارثة المفصلية

ورحم الله شهداءنا الأبرار الذين هم عند ربهم يرزقون.

وألهم ذوي الأسرى والمفقودين الصبر والسلوان.

دامت الكويت ودام عزها وخيرها

وحفظها الله وحفظ شعبها من كل سوء ومكروه وأدام علينا نعمة الأمن والأمان.

بدر محارب

