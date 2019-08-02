مال وأعمال

أعلن الشيخ محمد جراح الصباح رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الدولي KIB عن تحقيق أرباحاً صافية عائدة على مساهمي البنك بمبلغ 9.6 ملايين دينار وبربحية سهم بلغت 9.89 فلوس للنصف الأول من عام 2019 بينما سجلت اجمالي الايرادات التشغيلية مبلغ 35 مليون دينار.

وقد أظهرت النتائج نمو أصول KIB بنهاية النصف الأول من عام 2019 بنحو 266 مليون دينار (أي بنسبة 13% تقريباً) وصولاً الى 2.35 مليار دينار تقريبا مقارنة بـنحو 2.08 مليار دينار في نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث جاءت هذه الزيادة نتيجة نمو حجم محفظة التمويل بنحو 200 مليون دينار تقريبا وصولاً 1.72 مليار دينار مقارنة مع 1.52 مليار دينار في نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي محققة بذلك نمواً بنسبة 13%. من جانب آخر، ارتفعت حسابات المودعين بنحو 136 مليون دينار وبنسبة 11% تقريباً وصولاً الى 1.43 مليار دينار تقريباً مقارنة مع 1.29 مليار دينار في نهاية الفترة ذاتها من العام الماضي.

حسابات المودعين

هذا وقد أضاف الجراح الى أن نسب التوزيعات على حسابات المودعين سجلت عائداً سنوياً لوديعة البشرى ثلاث سنوات بالدينار ليبلغ 3.7% ولوديعة أرزاق بنسبة 3.5% بنهاية الربع الثاني من العام الحالي. من جانب آخر، بلغ صافي العائد السنوي لحساب التوفير الاستثماري بالدينار 2.1% بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، فضلاً عن أن توزيع الأرباح على حساب التوفير الاستثماري يتم بشكل ربع سنوي والذي يعكس أداء البنك.

إصدار الصكوك الدائمة

من جانبه، أشار رائد جواد بوخمسين، نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لـ KIB الى نجاح البنك في اصدار الصكوك الدائمة الشريحة الأولى بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي خلال يونيو 2019، حيث لاقى هذا الاصدار اقبالا ضخما من قبل المستثمرين، وتدرج هذه الصكوك ضمن الشريحة الأولى من رأس المال وفقاً لتعليمات بازل 3 وتوجيهات بنك الكويت المركزي. وساعد هذا الاصدار في تحسين المتطلبات الرقابية لرأس المال والسيولة طويلة الاجل. حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 20.7% كما في 30 يونيو 2019.

كما أضاف بوخمسين الى أن KIB يعمل حالياً على انتشار شبكة فروعه المحلية بين مختلف المناطق على أوسع نطاق ما يسهل على العملاء انجاز معاملاتهم المصرفية، الى جانب تقديمه الخدمات المصرفية الالكترونية المتطورة التي أسهمت في خدمة العملاء على مدار الساعة ومن أي مكان. هذا بالاضافة الى التزامه بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والتأثير الايجابي على المجتمع وأفراده، ما يزيد ثقة العملاء به وتعزيز أدائه ومركزه المالي.

ترقية السوق

وأعرب بوخمسين عن تقديره للدور المهم والحيوي الذي تلعبه كل من هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، مثمناً الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الأسواق العالمية وتعزيز الشفافية وسهولة التعامل في الأسواق، حيث أن ترقية السوق الكويتي الى مرتبة سوق ناشئ على مؤشر MSCI اعتباراً من مايو 2020 من شأنه أن يؤدي الى زيادة تدفقات الأموال الأجنبية وتحسين مستوى السيولة وبيئة الاستثمار.

كما أوضح الى أن KIB من احدى الشركات الكويتية المدرجة على قائمة المراقبة الأولية لشهر مايو 2020 وفق مؤشر MSCI الكويت للشركات المعاد تصنيفها، مبيّنا أنه من شأنه أن يخلق فرصاً استثمارية ويعزز مستوى السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين.

يُذكر أن KIB قد حصد العديد من الجوائز أخيراً وخلال النصف الأول من العام 2019 وذلك تقديراً لجهوده وانجازاته في مختلف المجالات، ومنها جائزة أفضل بنك اسلامي في الخليج لعام 2018 من مجلة وورلد فاينانس والتي حصل عليها للعام الثالث على التوالي. بالاضافة الى جائزة صفقة العام في الكويت لعام 2018 من قبل مجلة اسلاميك فاينانس نيوز (IFN)، وجائزة أفضل بنك في تطبيق المسؤولية الاجتماعية في الخليج للمرة الأولى في تاريخه، وذلك ضمن سياق الجوائز التي تمنحها مجلة وورلد فاينانس.

