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مال وأعمال

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البورصة خضراء في نهاية الأسبوع


أنهت البورصة تعاملاتها الأسبوعية على ارتفاع المؤشر العام 9?8 نقاط ليبلغ مستوى 6126?4 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?16 في المئة.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 187?15 مليون سهم تمت من خلال 7536 صفقة نقدية بقيمة 37 مليون دينار.
وارتفع مؤشر السوق الرئيس 10?6 نقاط ليصل الى مستوى 4892?2 نقطة بنسبة 0?22 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 120?3 مليون سهم تمت عبر 3813 صفقة نقدية بقيمة 7?8 ملايين دينار.
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 9?4 نقاط ليصل الى مستوى 6753?5 نقطة بنسبة ارتفاع 0?14 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 66?8 مليون سهم تمت عبر 3723 صفقة بقيمة 29?2 مليون دينار.
وكانت شركات (وربة ت) و(التعمير) و(أعيان ع) و(بيت الطاقة) و(عربي قابضة) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (أرزان) و(الدولي) و(صناعات) و(بيتك) و(زين) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (أيفا فنادق) و(قيوين أ) و(العيد) و(بوبيان) و(وربة كبيتل) الأكثر انخفاضا.


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