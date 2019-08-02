مال وأعمال

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 92 سنتا ليبلغ 65?91 دولاراً مقابل 64?99 دولاراً للبرميل في تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول. وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط أمس بعد هبوط أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة وعقب خفض البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات. وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت ليصل عند التسوية الى مستوى 65?17 دولاراً كما ارتفع سعر برميل نفط خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط ليصل الى مستوى 58?58 دولاراً.

