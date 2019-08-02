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طوكيو (رويترز) - تراجعت أسعار النفط لتسجل أول انخفاض في ستة أيام بعدما أحبط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) آمال البدء في سلسلة من تخفيضات سعر الفائدة اضافة الى انتهاء المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة دون تقدم واضح تجاه حل النزاع التجاري المرير.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 68 سنتا أو واحدا في المئة الى 64.37 دولاراً للبرميل، بعدما فقدت أكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس المتوسط الأميركي 72 سنتا أو 1.2 في المئة الى 57.86 دولاراً للبرميل، بعدما تراجعت بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.

جاء هذا التراجع على الرغم من انخفاض المخزونات الأميركية أكثر من المتوقع وتراجع انتاج الخام بين الدول الأعضاء في أوبك اضافة الى انخفاض الصادرات الليبية، وهي من العوامل التي تدفع السوق للارتفاع عادة. لكن الانتاج الأميركي ارتفع في سوق ما تزال متخمة بالمعروض.

في الوقت نفسه اختتم مفاوضون من الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، محادثات تجارية دون مؤشرات واضحة على احراز تقدم وأرجأوا اجتماعهم المقبل حتى سبتمبر أيلول.

وقالت ادارة معلومات الطاقة الأميركية ان مخزونات الخام الأميركية تراجعت للأسبوع السابع على التوالي لتنخفض الى أدنى مستوى منذ نوفمبر على الرغم من انتعاش الانتاج وزيادة صافي الواردات أظهر مسح لرويترز أن انتاج منظمة أوبك من النفط الخام هبط في يوليو تموز الى أدنى مستوياته في ثماني سنوات، حيث فاقم مزيد من الخفض الطوعي من جانب السعودية، أكبر مصدر للخام في العالم، الخسائر الناجمة عن عقوبات أميركية على ايران وانقطاعات في دول أخرى بالمنظمة.

وبحسب المسح، ضخت أوبك المؤلفة من 14 عضوا 29.42 مليون برميل يوميا هذا الشهر بانخفاض قدره 280 ألف برميل يوميا عن مستوى الانتاج المعدل لشهر يونيو حزيران، مسجلة أدنى مستوى انتاج لها منذ 2011.

ويشير المسح الى أن السعودية متمسكة بخطتها لخفض طوعي للانتاج بأكثر من المستوى المستهدف في اتفاقية تقودها أوبك لدعم السوق. وجددت المنظمة اتفاقية كبح الامدادات هذا الشهر، متجاهلة ضغوطا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لضخ المزيد من الخام.

ورغم انخفاض امدادات أوبك، هبطت أسعار الخام من مستواها المرتفع في 2019 الذي تجاوز 75 دولارا للبرميل في أبريل نيسان الى 65 دولارا يوم الأربعاء، تحت ضغط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.

وقال ستيفن برينوك من بي.في.ام للوساطة في النفط انه رغم الخفض الذي تقوده أوبك «لم تتراجع مخزونات النفط العالمية المتضخمة، وما تزال السوق تحظى بامدادات جيدة». واتفقت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون، فيما يُعرف بأوبك+، في ديسمبر على خفض الانتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير هذا العام. ويبلغ نصيب أوبك من الخفض 800 ألف برميل يوميا، تطبقه 11 دولة عضو بالمنظمة، بينما تم استثناء ايران وليبيا وفنزويلا.

