وطن النهار

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان ذكرى الغزو العراقي الغاشم للكويت تعد فرصة سنوية للوقوف مع الذات واسترجاع الدروس والعبر فيما يتعلق بالأولويات الوطنية.

وذكر الغانم في تصريح صحافي أمس بمناسبة ذكرى الغزو العراقي الغاشم للكويت عام 1990 «قد يفوتنا طيلة ايام العام الانتباه الى ما هو أهم فيما يتعلق بكيان الوطن وأمنه واستقراره ونحن منشغلون بالتفاصيل غير أن ذكرى الغزو عادة ما تكون فرصة ومحطة نسترجع من خلالها ما حدث عندما غابت التفاصيل أمام العنوان المطلق للوطن ووجوده».

وأضاف ان الغزو الغاشم على الرغم من مرارته ومأساويته الا انه شكل اختبارا حقيقيا كشف المعدن الأصيل للكويتيين بمختلف اطيافهم وتمسكهم بوطنهم وشرعيته وهويته الجامعة.

وأوضح ان ذكرى الغزو مناسبة مواتية لاستذكار شهداء الكويت الأبرار واولئك الذين ضحوا بحياتهم في سبيل الوطن. وأضاف « سنظل نحن الكويتيين نستذكر بكل إجلال وإكبار وقفة اشقائنا الخليجيين التاريخية مع الحق الكويتي ونستذكر وقوف اخواننا الشرفاء من العرب والمسلمين إضافة إلى وقوف اصدقائنا في العالم مع قضيتنا العادلة».

واختتم الغانم تصريحه قائلا «ندعو الباري جل شأنه أن يحفظ وطننا الغالي من كل شر ومكروه وأن يديم نعمه على الكويت والكويتيين وأن يسدد خطانا على درب التقدم والازدهار في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد وولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد».

