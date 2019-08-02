وطن النهار

أكدت الوكيل بالديوان الأميري مدير عام مكتب الشهيد فاطمة الأمير ان الغزو العراقي على ارض الكويت في الثاني من اغسطس العام 1990 ذكرى لا تنسى، وأنه اختبار في غاية الصعوبة لارادة الشعب الكويتي وقوته وصموده، وأن التاريخ شهد ذلك اليوم ميلاداً مشرقاً لشعب اذهل العالم بقوة عزيمته، واستبساله بالدفاع عن ارضه وكرامته، وهو الذي اخذ على حين غرة عندما وجد نفسه امام جيش متخم بأحدث آلات الموت والدمار.

وأضافت في تصريح بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين للغزو العراقي الغاشم ان تصدي الشعب الكويتي للعدوان شكل مرحلة فريدة في مسيرة هذا الوطن وكفاح ابنائه، الا ان التاريخ يخبرنا بأن ذلك الحدث لم يكن الا صفحة من صفحات مشرقة لهذا الشعب، وأنه يزخر بأمثلة رائعة تكشف عن عمق القيم في وجدان وتفكير المواطن الكويتي، وان ما بناه الكويتيون للأسوار الثلاثة لبلدهم لم يكن الا دليلا على استعدادهم للدفاع عن سلامة وطنهم ووحدة ارضهم في كل مرحلة من مراحل التاريخ.

وقالت ان الذكرى السنوية الأليمة للغزو العراقي والذي استهدف كيان وسيادة الكويت حاول محوها من خارطة العالم وضمها الى العراق غير ان صمود الشعب الكويتي وتصدي الارادة الدولية لكيد العدوان ارجع الحق الكويتي لاصحابه بعد احتلال دام قرابة سبعة اشهر.

وأضافت ان الغزو الآثم ترك آثارا اجتماعية ونفسية كبيرة على الشعب الكويتي نتيجة للانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان والتي راح ضحيتها مئات من الشهداء والاسرى والمفقودين اضافة الى تدمير البنية التحتية للبلاد ونهب المؤسسات والمنشآت فنجم عنها خسائر مادية كبيرة الى جانب احراق آبار البترول التي تركت اثرا في البيئة البرية والجوية والبحرية.

وأوضحت ان المجتمع الدولي ادان تلك الجريمة الكبرى بحق الكويت وشعبها منذ الساعات الأولى للغزو الآثم اذ تصدى مجلس الامن الدولي لهذا العدوان بقرارات حاسمة بدءا من القرار رقم 660 الذي ادان الغزو العراقي وطالب بسحب قواته فورا من دون قيد او شرط الى المواقع التي كانت فيها في الاول من اغسطس، ثم توالت القرارات الدولية تباعا لتضييق الخناق على هذا النظام علّه ينصاع للارادة الدولية.

تماسك الشعب الكويتي

وأضافت: ان محنة الغزو ابرزت مدى تماسك الشعب الكويتي وصموده ومقاومته للاحتلال والدفاع عن بلاده سواء من كان في داخل الكويت او خارجها الى جانب التفافه حول حكومته وقيادته الشرعية، وهذا ما عكسه مؤتمر جدة الشعبي الذي عقد في المملكة العربية السعودية الشقيقة في اكتوبر من العام 1990، والذي اظهر صورة الكويت كدولة حضارية وديموقراطية ودستورية وكذلك تمسك شعبها بشرعية الحكم الذي اختاره منذ نشأته وارتضته الاجيال المتعاقبة ووقوفهم صفا واحدا خلف القيادة الشرعية للبلاد، فلا مساومة ولا تفاوض على سيادة الكويت واستقلالها وسلامة اراضيها وان هذا التماسك والوحدة اثارا دهشة العالم بأسره.

وقالت ان المؤتمر كشف عن زيف وبطلان كل الادعاءات والمزاعم التي ساقها نظام صدام تبريرا لجريمته واحتلاله الكويت اذ اعلن المشاركون انه برغم الآلام وجراح العدوان الآثم فان الشعب الكويتي لا يضمر الشر للشعب العراقي الشقيق، ولا يحمل له الحقد لأنه شعب مغلوب على امره ينتظر الخلاص من الطاغية. كما شكل المؤتمر عددا من الوفود الشعبية الكويتية لتطوف مختلف دول العالم لشرح قضية الكويت العادلة.

عاصفة الصحراء

وقالت فاطمة الأمير: وكان تعنت النظام العراقي وعدم استجابته لتلك الارادة استوجبا تصدي المجتمع الدولي بكل حزم واقتدار له فكان لابد من اتخاذ القرار الحاسم في دحر هذا العدوان الآثم، وانطلقت عملية عاصفة الصحراء التي قامت بها قوات التحالف الدولي في 17 يناير 1991 حتى تحررت الكويت في 26 فبراير من العام نفسه.

وأضافت انه من منطلق السعي للمحافظة على القيمة العظيمة للشهادة، وتقديراً للعمل البطولي للشهداء، وتتويجاً للملحمة البطولية الرائعة لهذا الشعب، فقد اصدر الأمير الراحل سمو الشيخ جابر الأحمد -طيب الله ثراه - مرسوماً اميرياً رقم 38 لسنة 1991، في التاسع عشر من يونيو 1991 والخاص، بانشاء مكتب الشهيد واستكمل هذه الرعاية الكريمة عضيده ورفيق دربه سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الذي سعى لتحقيق الأهداف السامية والمتمثلة في تكريم سموه للشهداء، وتخليد بطولاتهم وتضحياتهم في الدفاع عن الوطن وكرامته، وكذلك الرعاية الكريمة لسموه لأسرهم وذويهم في مجالات الحياة كافة، تأكيداً على تقديره والمجتمع الكويتي لقيمة الشهادة ولم تقتصر الرعاية المتميزة على ذوي الشهيد من الكويتيين فقط، بل شملت كل من ضحى بحياته ودمه من اجل استقلال تراب هذا البلد، فقد رعى المكتب ذوي ما يقارب خمس عشرة جنسية مختلفة من الوافدين والمقيمين في كويتنا الحبيبة.

