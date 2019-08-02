وطن النهار

تبث اليوم في المحطات الفضائية المحلية ومنصات التواصل الاجتماعي أغنية وطنية بعنوان «أم الشهيد»، بمناسبة الذكرى التاسعة والعشرين للغزو العراقي الغاشم على الكويت، وهي من كلمات الشاعرة الشيخة مريم ناصر محمد الصباح، الألحان زينب الدسوقي، الغناء إسراء الحسيني، التوزيع الموسيقي طارق الرفاعي، من إنتاج مؤسسة «العين ميديا» للإنتاج الفني.

وحول هذا العمل الوطني تحدثت الشيخة مريم ناصر محمد الصباح قائلة: «الأغنية تم إنجازها في جزيرة فيلكا من إخراج كريم الألفي، حيث قمنا بتصوير مشاهد تمثيلية من بطولة أحد مشاهير «السوشيال ميديا» مبارك الجميلي «أبوسعد»، إلى جانب جابر عبدالله، والطفلة نجاز الغريب». وأضافت انها تحرص سنويا على تقديم عمل غنائي وطني يستحضر هذه الذكرى المؤلمة التي مرت بها الكويت وأهلها قبل تسعة وعشرين عاما مضت، بالتالي جاءت فكرة طرح فكرة أغنية تتناول أم الشهيد التي ضحى ابنها من أجل الدفاع عن الوطن ابان مرحلة الاحتلال العراقي الغاشم لدولتنا الحبيبة الكويت عام 1990، ومن هنا قمنا بتصويرها وفق سيناريو درامي حمل طابعا وطنيا وإنسانيا وعاطفيا، بلغة تحاكي القلوب والمشاعر وتستنهض قيم التلاحم والتماسك بالوحدة الوطنية.

