loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

مجلة الكويت: بلادنا تتسامى


أصدرت وزارة الإعلام العدد الجديد من مجلة الكويت لشهر أغسطس الحالي، والذي تزامن مع الذكرى التاسعة والعشرين للغزو العراقي الغاشم للكويت.
وقد أفردت المجلة عدة موضوعات، والتي يعاد تذكرها لا من قبيل تأمل العبر، واجترار المحن، أو إعادة تأمل سجلات ومدونات التاريخ فحسب، بل من أجل التذكير بدروس التاريخ، ومن أجل المستقبل أيضا.
وتناول كذلك الجانب التاريخي والبعد المستقبلي الخاص بالعلاقات مع العراق الشقيق من خلال تسليط الضوء على زيارة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد العراق، التي جرت قبل نحو شهرين، والتي وصفت بالتاريخية، كونها الزيارة الأولى لسمو أمير البلاد العراق منذ عام 2012، فضلا عن موضوعات ثقافية وفنية وأدبية متنوعة أضاءت جوانب معرفية عدة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة