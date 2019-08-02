وطن النهار

لا يمكن ان تمر ذكرى الغزو العراقي الغاشم دون التطرق الى الدور الكبير الذي قام به المغفور له الشيخ سعود الناصر الصباح وهو صاحب المسيرة الحافلة بالانجازات والعطاءات التي قدمها للكويت حيث لعب دوراً محورياً حين كان سفيراً للكويت لدى الولايات المتحدة في حشد الرأي العام الاميركي للقضية الكويتية أثناء الغزو العراقي للكويت عام 1990 في وقت تصاعدت فيه آنذاك اصوات نشاز مطالبة بعدم التدخل العسكري.

الفقيد الشيخ سعود الناصر السعود الصباح من مواليد عام 1944 وحمل شهادة في القانون من جامعة لندن بانكلترا عام 1968 والتحق بالعمل في الادارة القانونية بوزارة الخارجية عام 1969.

ومثل الراحل الكويت في مؤتمر قانون المعاهدات عام 1969 وفي لجنة قاع البحار التابعة للامم المتحدة بين العامين (1969- 1973) وانتخب نائبا لرئيس اللجنة ونائبا لرئيس وفد الكويت الى مؤتمر قانون البحار ونائبا لرئيس المؤتمر بين (1974- 1975) وعمل كذلك رئيسا للجمعية العامة لمؤتمر المنظمة الدولية الاستشارية البحرية بين العامين (1979- 1980).

وعين ايضا سفيرا للكويت لدى المملكة المتحدة بين العامين 1975-1980 وسفيرا محالا لدى السويد والنرويج والدانمارك بين عامي 1975 و1980 ثم سفيرا للكويت في الولايات المتحدة الاميركية وسفيرا محالا الى كندا وفنزويلا بين العامين 1981 و1992.

وعين الراحل وزيرا للاعلام في التشكيلة الوزارية عام 1992 وفي التشكيلة الوزارية عام 1996 ثم وزيرا للنفط في التشكيلة الوزارية عام 1998 والتشكيلة الوزارية عام 1999.

دور محوري

وعن دور الراحل الشيخ سعود ناصر السعود الصباح كسفير للكويت لدى الولايات المتحدة الاميركية فقد لعب الفقيد دورا محوريا في حشد الرأي العام الاميركي للقضية الكويتية في وقت تصاعدت فيه آنذاك اصوات نشاز مطالبة بعدم التدخل العسكري وأخرى قابعة في المنطقة الرمادية لم تحسم أمرها بالنفي أم الايجاب.

فبعد ان قدم وزير الخارجية العراقي حينها طارق عزيز مذكرة الى الجامعة العربية متهما الكويت «بسرقة نفط العراق» والتهديدات العراقية التي صاحبتها طلب الراحل الذي كان يشغل منصب سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الاميركية بعقد لقاءات شبه يومية تجمعه بالاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الاميركية للاطلاع على مستجدات الازمة التي افتعلها العراق تجاه الكويت وللوقوف على مواقع القوات العراقية المتمركزة على الحدود الكويتية العراقية وحجمها وآلياتها. وقد كان الجانب الأميركي يزود الراحل بصور التقطت بواسطة الاقمار الصناعية تبين بأن غرض هذه القوات أبعد من ان يكون بغرض التهديد بل أكبر من ذلك وهو ما حاول المسؤولون الأميركيون التحذير منه.

وبعد غزو النظام العراقي البائد للكويت قام الشيخ سعود الناصر السعود الصباح بترجمة المكالمة التي عبر فيها الرئيس الاميركي جورج بوش للامير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه عن رفضه للعدوان العراقي السافر على وسيادتها وأمنها.

اجتماعات يومية

وكان الشيخ سعود رحمه الله يجتمع يوميا مع سفير المملكة العربية السعودية لدى واشنطن آنذاك الامير بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود لتبادل المعلومات حول تطورات الأزمة علاوة عن قيامه بجولات لمراكز الدراسات الاستراتيجية «والتي تغذي الادارة الأميركية والرأي العام» والجامعات عارضا بذلك قضية الكويت العادلة وطامحا الى كسب التأييد. وذهب الفقيد الى أبعد من ذلك بمحاولة استمالة اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الاميركيين من شهر نوفمبر من عام 1990 الى شهر ديسمبر لدعم قرار التدخل العسكري الأميركي لانهاء الاحتلال العراقي للكويت. كما حاول كسب التأييد والدعم لقضية الكويت العادلة عبر وسائل الاعلام الاميركية وحث الطلبة العرب الدارسين في الولايات المتحدة على المساهمة بالترجمة لدى الجيش الاميركي في الوقت الذي كان يجري فيه اتصالات مع المقاومة الكويتية عبر اجهزة ارسال تم ابتياعها من الولايات المتحدة وايصالها الى المقاومة عبر الحدود السعودية.

رؤية عسكرية

وفي خضم التجهيزات لحرب تحرير الكويت والمسماة بعاصفة الصحراء اجتمع السفير الراحل برئيس هيئة الاركان المشتركة للاطلاع على حجم القوات المتجهة الى الكويت وعدد السفن المستخدمة لنقل القوات وعدد الطائرات وغيرها.

وحينما حانت ساعة الصفر اجتمع الراحل بوزير الخارجية الاميركي آنذاك جيمس بيكر في 16 من يناير والذي أبلغه بدوره بأن حرب تحرير الكويت ستبدأ بعد ساعتين فما كان من الراحل الا أن بعث برسالة مشفرة الى القيادة الكويتية في المملكة العربية السعودية وتحديدا لولي العهد آنذاك الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح رحمه الله والذي نقلها الى الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وبذلك كان الشيخ سعود الناصر الصباح رسول الحرية الكويتية ضد وحشية النظام العراقي البائد.

