وطن النهار

وجه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بإطلاق اسم الفقيد الشيخ سعود الناصر الصباح -رحمه الله- على المعهد الدبلوماسي والتي «تأتي تتويجا لمكانة هذه القامة العالية وتقديرا وتخليدا لسيرته العطرة ولإسهاماته المشهودة ومواقفه البطولية».

واعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في الحفل الذي أقيم في اكتوبر الماضي بالمعهد بمناسبة ازديان باحته الداخلية بصورة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سعود الناصر ان الشيخ سعود الناصر «كان وسيبقى رمزا من رموز الدبلوماسية الكويتية وأحد أبرز فرسانها الذين أسهموا في ترسيخ أركانها وتعزيز بنيانها -رحمه الله- بواسع رحمته وغفرانه وأسكنه منعما في فردوس جناته».

واستذكر المسيرة التاريخية السياسية العطرة للمغفور له بإذن الله السفير الشيخ سعود الناصر الصباح رحمه الله «الذي أفنى جلَّ حياته في خدمة الكويت ورفع رايتها والتعبير عن مصالحها والدفاع عن قضاياها».

كما استحضر المناقب الحميدة للمغفور له بإذن الله منوها بأخلاقه وعلمه وثقافته وسداد حكمته حيث «كان ولا يزال مدرسة راسخة في السياسة والدبلوماسية الكويتية وقد رفع بغزير عطائه من معايير الدبلوماسية وارتقى بفكرة العمل الدبلوماسي للدفاع عن مشاغل الكويت والحفاظ على مصالحها العليا».

وأشار الشيخ صباح الخالد الى الدور الفاعل والشجاع الذي لعبه الشيخ سعود -رحمه الله-إبان الغزو العراقي الغاشم على الكويت وما قدمه عندما كان سفيرا للبلاد لدى الولايات المتحدة الأميركية خلال محنة الاحتلال البغيضة مؤكدا أن شعب الكويت سيظل جيلا بعد جيل يحفظ لهذا الرجل كل مشاعر الحب والفخر والاعتزاز.

