وطن النهار

اصدر العميد ركن طيار علي محمد الفودري كتاب «كي لا ننسى الغزو العراقي يا اهل الديرة» بهدف ان تصبح الذكرى ذاكرة وطنية ولكيلا يتم نسيان ما فعله المحتلون العراقيون بالكويت وشعبها طيلة اشهر الاحتلال السبعة المتصلة وايضا حتى تعلم الاجيال القادمة بالكارثة التي حلت بشعب الكويت.

الكتاب يقع في 200 صفحة يبين فيها المؤلف الاطماع العراقية في الكويت منذ القدم.

في الفصل الثاني يتحدث عن الصامدين في الكويت المحتلة خلال سبعة اشهر وتكاتفهم كجسد واحد، وعن المعاناة مع الجيش الغازي، ويتطرق ايضا الى الاجراءات الصارمة التي فرضها المحتلون من قتل واغتصاب المدنيين الصامدين الابرياء ومواجهتهم العذاب البدني والعذاب النفسي.

كما يتطرق المؤلف الى محاولة الصامدين المعيشة والتعايش مع اجواء الغزو القاسية والتي اصبحت مؤلمة الى حد كبير لهم.

السرقة والنهب

ويبين المؤلف في هذا الفصل ما قام به المحتلون المجرمون من عمليات السرقة والنهب والسلب والتي كانت تتم جهارا نهارا وليلا بصورة مستمرة من قبل المحتلين، وتدمير المحتلين جميع المنشآت ومرافق البلد، وكان المحتلون يدخلون منازل الصامدين بعذر التفتيش وفي الحقيقة يزيدون السرقة.

كما يبين ما قام به الشباب الصامد والاهالي من اعمال، وتطرق الى ملحمة التضامن والتعاون والوحدة الوطنية بينهم، وكيف استطاع الصامدون على الرغم من احلك الظروف ان يتجاوزوا اشد الصعاب وامرها قسوة بفضل ما جبلوا عليه من الحب والتآلف والتكاتف، وعن كيفية مواجهتهم لكل المخططات والمؤامرات العراقية وعن قيامهم بالعصيان المدني ووقوفهم خلف القيادة الشرعية ورفضهم التام لكل محاولات الغازي العراقي لمسح هويتهم.

ويتحدث المؤلف ايضا عن تنظيم الصامدين شأنهم الداخلي، وعن صعودهم اسطح المنازل للتكبير، وكذلك عن تقديمهم انواع الدعم والمساندة الى خلايا المقاومة الكويتية، ويتحدث عن شهر رمضان وتوزيع المواد الغذائية على بيوت الصامدين. ويذكر كيفية دفن الشهداء وحفاظ الصامدين على ممتلكاتهم الخاصة كالذهب والمجوهرات واوراقهم الثبوتية والملكية من السرقة.

الأطباء

ويتحدث في الكتاب عن دور الاطباء الكويتيين الصامدين وعن جمعية الهلال الأحمر ورجال الطوارئ والاسعاف والخدمات الطبية، وعن سرقات سيارات الاسعاف الكويتية والادوية والمعدات الطبية واجهزة الاشعة التخصصية العامة واجهزة الابقاء على الحياة في وحدة العناية المركزة ووحدة رعاية القلب، وحضانات الاطفال الخدج (الانكوبيتر) من قبل الغزاة.

رجال الإطفاء

وبعد ذلك ينتقل الى فصل خاص عن رجال الاطفاء ودورهم الصمودي اثناء الاحتلال والاعمال التي قاموا بها، وكيفية تغلبهم على المشكلات التي كانت تواجههم خصوصا من الغزاة العراقيين.

كما يتطرق المؤلف الى سرقة الغزاة لخزانات البنك المركزي الكويتي من مبالغ اجنبية والذهب، وكذلك عن قيام عدد من التجار الكويتيين بالتبرع بملايين الدنانير وتوزيعها على الصامدين، وبعد ذلك قامت الحكومة الشرعية بارسال مبالغ لتوزيعها على الصامدين. ثم تطرق المؤلف الى نقاط التفتيش العراقية وتبديل اسماء المناطق والشوارع والمستشفيات والمصافي النفطية والغاء اسم الكويت وتغييرها الى كاظمة واعتبروها احدى المحافظات العراقية.

ويقول لقد حاول العراقيون طمس واخفاء كل شيء له صلة بالتراث الكويتي واخذوا يطالبون الشعب الصامد بتغيير هوياتهم وارقام السيارات الى لوحات عراقية.

وفي الفصل الثالث من الكتاب يتحدث المؤلف عن المقاومة والتعذيب والتأييد الشعبي للمقاومة الكويتية، ويبين دورها في التعاون والمساعدة وتوصيل المعلومات الى الشرعية الدولية والذي كان له الاثر الكبير في سرعة تحرير الكويت.

كما يتطرق الى دور المرأة الكويتية، ومشاركتها في المقاومة اثناء فترة الاحتلال الآثم، كما كان لها دور كبير في اثارة حمية الشباب والنساء للعمل ضد قوات الاحتلال وقيام المرأة بالمظاهرات ضد الغاصبين الغزاة العراقيين.

يقول العميد ركن طيار علي الفودري لقد لاقت المرأة الكويتية شتى انواع وصنوف التعذيب، وسقطت المرأة الكويتية شهيدة في الدفاع عن وطنها الكويت، واستشهدت سناء عبدالرحمن الفودري واسرار مبارك القبندي ووفاء احمد العامر وسعاد علي الحسن.

المنشورات والجرائد

ودعما للحقائق يتحدث عن المنشورات والجرائد التي كانت تصدرها المقاومة والتي كانت تهدف الى شد ازر الصامدين ودعمهم معنويا وسد الفراغ المعلوماتي ومجابهة الاعلام الصدامي المدمر، وتحدث عن جريدة النداء العراقية وعدم قراءتها من قبل الصامدين والتي كانت توزع مجانا.

وفي نفس الفصل يحكي عن التعذيب وانواع التعذيب وكان الغزاة يمارسون شتى صنوف القتل والتعذيب بحق الصامدين وخاصة بحق المقاومة الباسلة. كما يبين المؤلف انواع التعذيب الجسدي والتعذيب النفسي. ويختتم العميد ركن طيار علي الفودري بقوله انها حقا قصة ارادة شعب تجلت في اروع صورها لقد جسد الكويتيون ملحمة رائعة في التضامن والوحدة الوطنية منذ اللحظة الأولى للاحتلال الغاشم في 2 اغسطس عام 1990 وحتى طرد آخر جندي عراقي صباح يوم 26 فبراير عام 1991، بقي الكويتيون على ثبات وحدتهم الشعبية التي اظهرتها مواقفهم الصلبة وتعاضدهم وتراحمهم. وفي النهاية قال: كل ما اتمناه ألا تنسى الاجيال الحالية والقادمة ما فعله المحتلون خلال شهور الاحتلال السبعة، وان تعاد دراسة موضوع الغزو في المدارس الكويتية الحكومية والخاصة لكي يتسنى للاجيال معرفة ما جرى.

