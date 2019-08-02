إيمانيات

نختار بعض كلمات الامام الجواد (عليه السلام)، سواء في الموعظة أو في الجانب الاجتماعي السلوكي، من خلال بعض كلماته التي قالها وهو يتحدّث (عليه السلام) عن الصفات الأساسية للمؤمن، بقوله: «المؤمن يحتاج الى توفيق من الله أن يوفقه الله للحقّ وللخير وللالتزام الديني، وأن يفتح قلبه على ذلك كلّه وواعظ من نفسه بمعنى أنّه لا يحتاج الى واعظ من الخارج، بل يحاسب نفسه ويعظها بالتأمّل والتدبّر والتفكير، حتى تعرف نفسه من خلال تأمّلاته ومجاهداته، ما ينبغي لها أن تفعله، وما ينبغي لها أن تتركه وقبول ممّن ينصحه»، أن يستمع النصيحة من الناصحين الذين يملكون الخبرة والمعرفة والاخلاص، فيفتح عقله لهم، ليفكّر في ما ينصحونه به، ويتقبّل ذلك عندما يرى الخير في هذه النصيحة، لأنّ الانسان المؤمن لابدّ له من تجديد نفسه بما يصلحها، وأن يغيّرها فيما اذا كانت تسير في اتجاه ليس من مصلحتها، ولهذا يقول تعالى: (اِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ) (الرعد/ 11).

وورد في الحديث عنه (عليه السلام) في الجانب الاجتماعي والسياسي: «انّ المؤمن لا يخون»، وقد وردت هذه الكلمة جواباً عن سؤال شخص، قال له انّي رجل أُريد أن ألازم مكّة والمدينة وعليَّ دَين، قال له (عليه السلام): «ارجع الى مؤدّي دَينك وانظر أن تلقى الله وليس عليك دَين فانّ المؤمن لا يخون». فالمؤمن عليه أن يفي بكلّ التزاماته، والدَّين هو عهد التزام، فاذا كنت تهمل دَينك وتنكره تحت أي تأثير من التأثيرات، فانّك بذلك تكون خائناً للأمانة، لأنّ الدِّين أمانة. والله تعالى يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (الأنفال/ 27)، وقد ورد أنّه «لا دين لمن لا أمانة له». لذلك يحاول الامام (عليه السلام) في هذه الكلمة أن يوضّح فكرة، وهي أنّ المؤمن لا يخون. وفي كلمة للامام الجواد (عليه السلام) يقول فيها: «كفى بالمرء خيانة أن يكون أميناً للخونة»، بمعنى أن يساعد الخونة ويدعمهم، ويغطي خيانتهم، وينفذ مخططاتهم، لأنّ الله لا يريد للانسان أن يكون خائناً بشكل مباشر أو غير مباشر، لأنّ الذي يساعد الخونة ويدعمهم ويؤيدهم، يتحمّل الجزء الكبير من خيانتهم، سواء كانوا خونة في الدِّين أو في السياسة أو في الاجتماع أو ما الى ذلك، لأنّه لو لم نساعدهم نحن لما وصلوا الى هذه المراحل من القوّة.

كما قال (عليه السلام) في حقيقة الايمان: «لن يستكمل العبد حقيقة الايمان حتى يؤثر دينه على شهوته، ولن يهلك حتى يؤثر هواه وشهوته على دينه». انّ على المؤمن أن يعيَ حقيقة دينه في طبيعته من حيث انطلاقه من قاعدة الحقيقة التي تحكم الحياة كلّها والوجود كلّه، ومن حيث أثره في تركيز موقف الانسان على أرض صلبة لا اهتزاز فيها، ومن حيث نتائجه في النجاة من عذاب الله في يوم القيامة.. وعلى هذا الأساس، فلابدّ له من أن يختار السير على الخطّ الديني في العقيدة وفي الشريعة وفي المنهج وفي الحركة، لأنّه الخطّ المستقيم الذي يحصل به الانسان على رِضا الله والقرب اليه، وأن لا يطيع شهوته في حركة غرائزه في نقاط ضعفها، فانّ الشهوة لا تخضع لقاعدة ولا تتحرّك في خطة ولا تنسجم مع الاستقامة، بل انّها تهتز بالانسان في كلّ مواقعه، ولا تثبت به على أساس متين، وتؤدِّي به في النهاية الى الهلاك الدنيوي والأخروي عندما تتغلّب عليه وتصادر التزامه الديني وتتحرّك به مع الأهواء ليضيع في متاهات الحياة فيسير على غير هدى، أمّا الثابتون على دينهم الذين ينظرون بعين البصيرة الى عمق الشهوات في نتائجها السلبية، فهم الناجون عند الله، الكاملون في ايمانهم.

وقال (عليه السلام) في باب مصاحبة الأشرار: «ايّاك ومصاحبة الشرِّير، فانّه كالسيف المسلول، يَحْسُن منظره ويقبح أثرُه». انّ مسألة اختيار الصاحب لابدّ أن تخضع لدراسة دقيقة في المواصفات التي يتمتع بها في أخلاقياته الاجتماعية، من حيث انّه يحب الخير أو يتبنّى الشرّ، أو أنّه يرتكز على قاعدة الحقّ أو يتحرّك في خطّ الباطل، أو أنّه ينفتح على العدل أو ينطلق في مواقع الظلم، ليختار الخيّر لا الشرير، والمحق لا المبطل، والعادل لا الظالم، لأنّ للصاحب تأثيراً نفسياً وروحياً وأخلاقياً على صاحبه بفعل العلاقة الحميمة التي تجعله ينجذب اليه فيتأثر به لا شعورياً، لأنّ للعاطفة دورها في المؤثرات الذاتية على الانسان الآخر الذي يرتبط به الانسان ارتباطاً وثيقاً.. لذلك، فلابدّ أن لا ينظر الى جمال صورته وحسن هندامه وعراقة نسبه وموقعه في المجتمع، بل أن ينظر الى أخلاقيته في تعامله مع نفسه ومع الناس من حوله ومع الحياة، فيجتنب الشرير الذي قد يعجبك مظهره ويزعجك مخبره ويقبح أثره، كما هو السيف في لمعانه الذي يجذب النظر ولكنّه يقتلك بحدّه عندما يضربك.

