دوليه

قاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة فريقه ريال مدريد الاسباني أول من امس للفوز على فنربغشه التركي 5-3 بتسجيله ثلاثية، ليحتل النادي الملكي المركز الثالث ضمن كأس أودي الودية.

وسجل بنزيمة ثلاثية من خماسية فريقه في الدقائق 12 و27 و53، فيما اضاف ناتشو (62) والدومينيكاني ماريانو دياز (79) الهدفين الرابع والخامس.

وجاءت ثلاثية الفريق التركي عن طريق كل من غاري رودريغيز من الرأس الاخضر (6)، المغربي نبيل درار (34) وأوزان توفان (59). وكان النادي الملكي خسر امام توتنهام الانكليزي بهدف نظيف الثلاثاء في هذه الدورة الرباعية التي أحرزها توتنهام بركلات الترجيح على بايرن ميونيخ الالماني المضيف في المباراة النهائية.

واهتزت شباك ريال 16 مرة في مبارياته الخمس الاخيرة، أي بمعدل هدف كل 28 دقيقة، منها سباعية من جاره اللدود أتلتيكو مدريد، الجمعة في مدينة نيوجيرزي الأميركية، ما جعل مدربه الفرنسي زين الدين زيدان في وضع لا يحسد عليه.

وكانت الخسارة أمام أتلتيكو الثانية في ثلاث مباريات خاضها ريال في كأس الأبطال الدولية، بعد الأولى أمام بايرن ميونيخ 1-3، مقابل تعادل 2-2 وفوز بركلات الترجيح على أرسنال الإنكليزي.

وأثنى المدرب الفرنسي على اداء فريقه بالقول سنجد الحلول، سنعمل. أنا خلف اللاعبين واعرف اننا سنتقدم وسنخوض موسما رائعا. وتابع في اشارة الى الاهداف التي دخلت مرمى ريال لا احد يحب ان يتلقى ثلاثة اهداف، ولكن سجلنا خمسة، لذا بالنسبة لنا الفوز هو إيجابي.

وفي مجريات المباراة، تخلف ريال بعد 6 دقائق من صافرة البداية بهدف من رودريغيز، فيما وقف الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس سدا منيعا امام زيادة فنربغشه غلته من الاهداف.

وبدأ بنزيمة استعراضه في الدقيقة 12 مسجلا هدفه لاول، ما اعاد نادي العاصمة الى اجواء اللقاء برغم ابتعاد البلجيكي أدين هازار المنتقل الى ريال هذا الموسم مقابل 100 مليون يورو من تشلسي الانكليزي عن افضل مستواه، قبل ان يستبدله زيدان مع بداية الشوط الثاني.واضاف بنزيمة هدفين قبل ان يخرج من الملعب، فيما عادل الفريق التركي 3-3 قبل أن يضيف ناتشو وماريانو هدفين حسما الفوز.

وفي النهائي، تقدم توتنهام بهدفي الارجنتيني اريك لاميلا (19) والدنماركي كريستيان أريكسن (59)، قبل أن يعادل الشابان يان-فيتي آرب (61) والكندي ألفونسو ديفيس (81). وفي ركلات الترجيح أهدر المدافع جيروم بواتنغ الركلة الاخيرة مانحا توتنهام الفوز 6-5.

