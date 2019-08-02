دوليه

ضمت لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» المكونة من عشرة لاعبين، النجم المصري محمد صلاح للتنافس على جائزة أفضل لاعب في العالم في حفل الجوائز السنوي في ميلانو في 23 سبتمبر المقبل.

وقاد صلاح فريقه ليفربول الإنكليزي إلى لقب دوري أبطال أوروبا والحلول وصيفا في الدوري الانكليزي بفارق بسيط عن مانشستر سيتي البطل. لكن الفرعون المصري عجز عن قيادة منتخب بلاده أبعد من الدور الثاني في كأس إفريقيا هذا الشهر على أرضه. وإلى جانب صلاح، ضمت اللائحة البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي)، الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني)، الهولندي فرنكي دي يونغ (أياكس ثم برشلونة)، الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول)، الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جرمان)، الهولندي ماتيس دي ليخت (أياكس ثم يوفنتوس)، البلجيكي ادين هازار (تشلسي الانكليزي ثم ريال مدريد الاسباني)، الانكليزي هاري كاين (توتنهام) والسنغالي ساديو مانيه (ليفربول).

ولدى المدربين، تقدم الالماني يورغن كلوب لائحة المرشحين بعد قيادته ليفربول الى اللقب القاري. وضمت اللائحة الجزائري جمال بلماضي الذي قاد بلاده الى لقب كأس إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه.كما ضمت اللائحة مدرب البرازيل تيتي، مدرب فرنسا ديدييه ديشان، الاسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي الإنكليزي)، الارجنتيني ماورويسيو بوكيتينو (توتنهام الانكليزي)، الارجنتيني مارسيلو غاياردو (ريفربلايت)، الارجنتيني ريكاردو غاريكا (منتخب البيرو)، البرتغالي فرناندو سانتوس (منتخب البرتغال) والهولندي اريك تن هاغ (أياكس).

وستكون اليكس مورغان ومدربتها جيل اليس ابرز المرشحات لجائزة افضل لاعبة ومدربة بعد مشاركتهما في تتويج منتخب الولايات المتحدة بلقب كأس العالم في فرنسا.واشار الاتحاد الدولي ان التصويت سيتوزع على قادة المنتخبات الوطنية، مدربي المنتخبات، وسائل الإعلام وتصويت المشجعين.وفاز الكرواتي لوكا مودريتش بلقب افضل في العالم العام الماضي بعد قيادته كرواتيا الى وصافة المونديال وديشان جائزة أفضل مدرب بعد قيادته فرنسا الى لقب المونديال.

