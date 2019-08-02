دوليه

حقق ليفربول الإنكليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا فوزا وديا على ليون الفرنسي 3-1 أول من أمس في جنيف. وافتتح ليون التسجيل عبر الهولندي ممفيس ديباي من ركلة جزاء بعد هفوة وخطأ من الحارس البرازيلي أليسون بيكر على موسى ديمبيلي (4).

ورضخ بعدها ليون لتشكيلة المدرب الالماني يورغن كلوب، فعادل البرازيلي روبرتو فيرمينو بتسديدة قريبة من زاوية ضيقة (17)، ثم سجل الدانماركي جواكيم أندرسن في مرمى فريقه (21)، قبل أن يحسم الويلزي هاري ولسون الفوز للفريق الاحمر الذي شارك في صفوفه النجم المصري محمد صلاح (53).

وكان ليفربول خسر الاحد امام نابولي الايطالي بنتيجة كبيرة 0-3 في اسكتلندا، وذلك بعد خسارتين أمام بوروسيا دورتموند الالماني 2-3 واشبيلية الاسباني 1-2 وتعادل مع سبورتينغ البرتغالي 2-2 في جولته الاميركية.

ويلعب ليفربول وديا مع شالكه الألماني في 6 أغسطس قبل أن يبدأ مشواره في الدوري بمواجهة نوريتش سيتي في 9 منه، على أن يخوض مباراة الكأس السوبر الأوروبية ضد مواطنه تشلسي بطل مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» في 14 من الشهر ذاته في اسطنبول.

