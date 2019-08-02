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إنتر يضع عينه على كافاني


حسم المهاجم الأوروغواياني إدينسون كافاني، لاعب باريس سان جرمان، موقفه من الانضمام إلى إنتر الايطالي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية. ووفقًا لصحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، فإن كافاني، قال «نعم» لإنتر، رغم عدم اقتناعه بالأمر في البداية. ويتبقى في عقد كافاني مع سان جرمان موسم واحد فقط، ما يشير إلى إمكانية موافقة باريس على بيعه هذه الصيف، خشية رحيله الصيف المقبل مجانًا. وأشارت تقارير إيطالية خلال الساعات القليلة الماضية، أن راتب اللاعب يمثل عقبة أمام إنتر، لاسيما وأن المهاجم الأوروغواياني يحصل على حوالي 12 مليون يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد بالمكافاَت. أما إنتر، فسيكون مستعدً لدفع حوالي 9 ملايين يورو سنويًا، وهي القيمة المعروضة على لوكاكو.


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