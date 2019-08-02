دوليه

يسعى مان يونايتد لجعل الدولي الإنكليزي، هاري ماغواير، لاعب ليستر سيتي، المدافع الأغلى في التاريخ. ووفقًا لشبكة «سكاي سبورتس»، فإن يونايتد موافق على دفع 80 مليون إسترليني لضم ماغواير، حيث سيتخطى بهذا الرقم، السعر الذي انضم به فيرجيل فان ديك إلى ليفربول، في يناير 2018، مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

ويتبقى في عقد ماغواير مع ليستر سيتي أربع سنوات، ويرفض «الثعالب» التفريط في خدماته منذ بداية الصيف. ولايزال اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا هو هدف سولسكاير، لتدعيم خط دفاع الشياطين الحمر. وبالفعل، أبلغ ماغواير إدارة ليستر أنه يريد المغادرة، قبل غلق باب الانتقالات في 8 أغسطس الجاري.وتشير التقارير إلى إن ماغواير، حريص جدًا على الانتقال إلى أولد ترافورد، حتى يتمكن من السير على خطى قدوتيه نيمانيا فيديتش وريو فرديناند.

