دوليه

تابع أتلتيكو مدريد الإسباني عروضه القوية في جولته الأميركية وتغلب على نجوم الدوري الأميركي بثلاثية نظيفة على ملعب «إكسبلوريا ستاديوم» في أورلاندو. وضم منتخب نجوم الدوري الأميركي بعضا من ابرز نجوم الكرة العالميين أمثال الإنكليزي واين روني وزميله السابق في مان يونايتد البرتغالي لويس ناني والنجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش الذي يدافع عن الوان لوس انجليس غالاكسي بالإضافة الى الألماني باستيان شفاينشتايغر. وافتتح أتلتيكو مدريد الذي كان سحق جاره في العاصمة الإسبانية ريال مدريد 7-3 خلال جولته الأميركية، التسجيل بواسطة لاعبه الجديد ماركو يورنتي القادم من ريال مدريد قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.وأضاف البرتغالي جواو فيليكس المنتقل بدوره الى أتلتيكو من بنفيكا مقابل 134 مليون دولار الهدف الثاني بتسديدة قوية (85) قبل ان يختتم دييغو كوستا التسجيل في الدقيقة الأخيرة من مسافة قريبة.