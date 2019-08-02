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دوليه

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شورلي إلى سبارتاك


أعار نادي بوروسيا دورتموند وصيف بطل الدوري الالماني لاعبه الدولي أندري شورلي الى سبارتاك موسكو لمدة عام مع خيار الشراء، بحسب ما أعلن النادي الروسي أول من امس.وكان دورتموند اعار شورلي (28 عاما) الموسم الماضي الى فولهام الانكليزي لمدة عامين، لكن سقوط الفريق الى الدرجة الثانية فعليا اعاد بطل مونديال البرازيل 2014 مع المنتخب الالماني الى «البوندسليغا».ولم يخض شورلي مع دورتموند في الموسمين الاخيرين سوى 51 مباراة، سجل خلالها 8 أهداف.
وسبق لشورلي ان دافع عن الوان تشلسي الانكليزي بين عامي 2013 و2015 الذي تعاقد معه مقابل 22 مليون يورو من بايرن ليفركوزن. وتنقل لاعب الجناح الالماني بين عدة أندية، فعاد الى الدوري الالماني مع فولفسبورغ في فبراير 2015 قادما من النادي اللندني مقابل 32 مليون يورو، لينتقل بعدها في يوليو 2016 الى دورتموند مقابل 20 مليونا.


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