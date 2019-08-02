دوليه

يسعى المنتخب العراقي المضيف الى تحقيق انتصار ثان على حساب نظيره الفلسطيني عندما يتواجهان في 07:30 مساء اليوم في كربلاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، التي تشهد مواجهة ثانية على الملعب ذاته بين المنتخبين السوري واللبناني في 10:30.

ويتصدر المنتخبان العراقي والفلسطيني المجموعة الاولى برصيد 3 نقاط بعد انتصارهما افتتاحا على لبنان واليمن بنتيجة واحدة (1 - 0)، وهما يمتلكان الطموح ذاته لمواصلة المشوار بأفضل طريقة ممكنة في البطولة الأقليمية.

ولم يظهر «أسود الرافدين» بالصورة المقنعة في المواجهة الافتتاحية رغم انه يلعب على ارضه وبين جمهوره، اذ تخطى نظيره اللبناني بصعوبة بعد ان اثبت الأخير انه قادم الى البطولة من اجل المنافسة.اما المنتخب الفلسطيني فاستطاع ان يفرض كلمته في اللقاء الاول وهو يأمل في تسجيل نتيجة ايجابية اليوم رغم ادراكه بصعوبة المهمة.

في حين سيكون المنتخب السوري امام الظهور الأول في البطولة بعد ان غاب عن الجولة الافتتاحية ، واستعد «نسور قاسيون» للبطولة بكل قوته تحت قيادة مدربه الوطني فجر ابراهيم .

من جانب آخر، حذر مدير بطولة غرب اسيا في كرة القدم علي جبار من تكرار اخطاء ومظاهر رافقت اليوم الافتتاحي للبطولة التي يستضيفها العراق حتى 14 اغسطس المقبل، طالبا من المسؤولين الحكوميين التعاون.وذكر جبار في مؤتمر صحفي عقده مع مشرف البطولة الاردني احمد قطيشات الاول من امس في كربلاء: «شاهدنا امورا كثيرة لا تسر واهمها المنصة الخاصة بالضيوف والشخصيات، اربكت عملنا كثيرا وسببت لنا الاحراج مع الكثير من الشخصيات من بلدان اخرى».واضاف جبار:»نطالب المسؤولين الحكوميين الذين يحضرون المباريات بالتعاون مع اللجنة المنظمة من اجل انجاحها، واية شائبة تحدث في الجولات المقبلة ليست لصالحنا ونحذر من تكرار الاخطاء».

وذكرت مصادر اعلامية ان اعدادا كبيرة من حمايات المسؤولين الحكوميين تواجدت في المنصة المخصصة للشخصيات والضيوف الحاضرين الى كربلاء مما تسبب ارباكا احرج اللجنة المنظمة.ويأمل العراق والمسؤولون في الاتحاد العراقي في تحقيق نجاح لافت في استضافة النسخة التاسعة لبطولة غرب اسيا في كربلاء واربيل، وذلك في اطار دعم ملف العراق المطالب برفع الحظر عن بقية الملاعب العراقية ومنها ستاد الشعب الدولي في العاصمة بغداد.واجاز الاتحاد الدولي «فيفا» باقامة المباريات الرسمية في ثلاث مدن هي البصرة وكربلاء (جنوب البلاد) واربيل عاصمة اقليم كردستان الشمالي.من جهته ابدى قطيشات ارتياحه للجوانب التنظيمية مع تحفظه على الاخطاء «اصبحنا امام مسؤولية كبيرة ويجب ان نحافظ عليها من اجل اكمال البطولة بافضل وجه، هناك اخطاء سنتلافاها في المباريات المقبلة».

