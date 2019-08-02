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غادر وفد منتخب الناشئات تحت «17 سنة» إلى النمسا أمس للدخول في معسكر تدريبي خلال الفترة من 1 وحتى 15 اغسطس الحالي، والذي يأتي ضمن الاستعدادات لخوض منافسات بطولة غرب آسيا. كان في وداع الوفد بمطار الكويت نائب رئيس الاتحاد أحمد عقلة الذي اعرب عن امنيته بان يحقق المعسكر الاهداف المرجوة منه، مؤكداً ان الاتحاد يدعم جميع المنتخبات الوطنية، من اجل الارتقاء بالمستوى. وقالت نائب رئيس لجنة كرة القدم النسائية رئيس الوفد الشيخة نورة الجراح ان المنتخب الذي يضم بين صفوفه 23 لاعبة سيلعب في المعسكر 3 مباريات ودية.

