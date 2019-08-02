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الأزرق يطير إلى أربيل اليوم

راشد خلف
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الجمعة 02 أغسطس 2019

يغادر وفد الأزرق صباح اليوم إلى مدينة أربيل العراقية على متن طائرة خاصة للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي انطلقت في العراق الثلاثاء الماضي وتستمر حتى 14 من أغسطس الحالي.
ويترأس وفد المنتخب نائب رئيس اتحاد الكرة أحمد عقلة، ويضم نائب رئيس اللجنة الفنية أحمد عجب والأجهزة الفنية والإدارية والطبية بالإضافة إلى 23 لاعباً هم: سليمان عبدالغفور، حسين كنكوني، محمد هادي، فيصل عجب، مبارك الفنيني، حسين الموسوي، أحمد الظفيري، بدر المطوع، خالد إبراهيم، سلطان العنزي، عامر معتوق، عبدالله ماوي، يوسف ناصر، رضا هاني، عيد الرشيدي، حمد الحربي، عمر الحبيتر، سامي الصانع، فهد حمود، فهد الهاجري، فيصل زايد، شريدة الشريدة، ومحمد خالد. ويبدأ الأزرق مشواره بمواجهة السعودية بعد غد الأحد على ستاد فرانسو حريري في أربيل، ثم يلعب مع الأردن يوم 7 أغسطس على الملعب ذاته، على أن يختتم مبارياته في المجموعة الثانية بمواجهة البحرين يوم 10 من الشهر نفسه. وتأتي مشاركة المنتخب في البطولة ضمن استعداداته للتصفيات المشتركة لممونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 والتي يستهلها الأزرق بمواجهة نيبال يوم 5 سبتمبر المقبل على ستاد جابر وبعدها بخمسة أيام أمام أستراليا على الملعب ذاته. وينص نظام بطولة غرب آسيا على تأهل الأول من كل مجموعة إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم 14 أغسطس. واستعد الأزرق للبطولة بمعسكر إعدادي أقامه في لندن وخاض خلاله 4 مباريات ودية فاز في 3 منها على أندية مارلو 3-2 وهنغرفورد 1-0 وأستون فيلا 2-1، وخسر أمام فريق مايدنهيد بهدف نظيف.


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