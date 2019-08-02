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تنطلق يوم غد السبت منافسات البطولة الآسيوية للملاكمة للناشئين على صالة نادي الكويت برعاية رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح، فيما قدم رئيس اتحاد الملاكمة محمد منسي الدعوة لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لحضور حفل الافتتاح الذي يقام عند الساعة 06:00 مساء.

وسيشهد حفل الافتتاح العديد من الفقرات المنوعة يتخللها عرض لوفود 23 دولة مشاركة في البطولة القارية، و«أوبريت رفع الايقاف» الذي يعبر عن فرحة الشباب الرياضي الكويتي برفع الإيقاف نهائيا عن الرياضة الكويتية، ولوحات تراثية فنية، بالإضافة إلى كلمة لراعي البطولة الشيخ فهد الصباح وكلمتي رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة الإماراتي أنس العتيبة ورئيس الاتحاد الكويتي محمد منسي، على أن تعقبها عدد من النزالات التمهيدية في البطولة، على أن تقام جميع النزالات النهائية في الثامن من أغسطس الجاري على 14 ميدالية ذهبية.

من جهته، أكد محمد منسي أن جميع التحضيرات استكملت بعدما أتمت اللجان العاملة في البطولة كافة استعداداتها لاستضافة الأشقاء والأصدقاء من مختلف دول القارة الصفراء بأفضل صورة ممكنة وبما تعكس الوجه الحضاري والرياضي لبلدنا الكويت، وتعكس قدرة الشباب الكويتي على استضافة أكبر البطولات القارية.

وتقدم منسي بالشكر للجنة الأولمبية بقيادة الشيخ فهد الذي تابع يوما بيوم كافة التحضيرات حتى ما قبل الافتتاح، وأضاف: «أسعدتنا كثيرا المتابعة اليومية للشيخ فهد ودعمه الكبير لاتحاد الملاكمة، ومتابعته لمنتخبنا الوطني وحرصه على تلبية كافة متطلباته من أجل أفضل جاهزية فنية وبدنية، كما نشيد بالهيئة العامة للرياضة والدور المتميز الذي قامت به من خلال تذليل كافة العقبات من أجل استضافة تليق بمكانة الشباب الرياضي الكويتي في القارة الآسيوية، ومجلس إدارة نادي الكويت برئاسة خالد الغانم الذي رحب باستضافة البطولة على صالة النادي، وأشار الى أن هناك سبعة دول وصلت مبكرا للكويت وقد تم توفير كافة متطلباتها من سكن ومواصلات وصالات رياضية.

من جانبه، أكد مدرب المنتخب الوطني حامد زايد وصول لاعبي المنتخب لأفضل جاهزية فنية وبدنية ممكنة، وذلك على الرغم من قصر المدة الزمنية مقارنة بمنتخبات دول القارة وخاصة منتخبات كازاخستان التي تعد الأفضل في العالم، وأذربيجان واوزبكستان وكوريا الجنوبية والصين والهند، مضيفا: «لم يسعفنا الوقت كثيرا لتحضير الملاكمين بالصورة التي نريدها كجهاز فني لكن بالمجمل وصلنا إلى درجة مرضية من الاستعداد للمشاركة في بطولة تضم أفضل منتخبات العالم في لعبة الملاكمة، وسوف يقدم أبناء الكويت أفضل ما لديهم متسلحين بالروح العالية والإصرار من أجل الوصول إلى الأدوار النهائية».

وأشاد زايد باهتمام مجلس إدارة اتحاد الملاكمة بالمنتخب من خلال حضوره ومتابعته اليومية لتدريب المنتخب، مضيفا اللاعب الكويت يتحلى بالجرأة والذكاء وهما من أهم صفات الملاكم البطل، «ونأمل أن تكون البطولة القارية محطة انطلاق للملاكمة الكويتية لتحقيق أفضل الانجازات إقليميا وقاريا وتعويض فترة الإيقاف الدولي التي حرمت ملاكمينا من المشاركة في البطولات الدولية».

