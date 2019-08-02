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يواجه شباب الأهلي غداً

الأخضر خسر أمام ليفانتي


خسر العربي أولى مبارياته التجريبية في المعسكر الإعدادي بإسبانيا أمام فريق أتلتيكو ليفانتي بنتيجة 0- 1 في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ملعب بيناتار أرينا في مدينة أليكانتي حيث يقيم الأخضر معسكره الذي يستمر أسبوعين.
وبدأ مدرب الأخضر الإسباني خوان مارتينيز اللقاء بتشكيلة تضم أحمد دشتي في حراسة المرمى، وعيسى وليد وأحمد إبراهيم ومحمد البذالي ومحمد فريح في خط الدفاع، والاوغندي توني ماويجي والسوري يوسف قلفا والليبي السنوسي الهادي وعلي مقصيد وعبدالمحسن التركماني في الوسط، وبدر طارق في الهجوم.
واعتبر رئيس وفد الأخضر إسماعيل حبيب أن المباراة حققت الأهداف المرجوة منها بالنسبة للجهاز الفني، خصوصاً انها تقام أمام فريق جيد، مؤكداً أن النتيجة في هذه المباريات ليست مهمة كثيراً بأهمية الاستفادة من الأخطاء وتطبيق رؤية الجهاز الفني.
وأضاف حبيب أن الجهازين الفني والإداري يبذلان جهوداً كبيرة من أجل إنجاح المعسكر الذي يسير كما هو مخطط له، متمنياً أن يصل مستوى الفريق إلى الهدف المنشود في نهاية المعسكر.
وتوجه بالشكر إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية وإلى اللاعبين وحثهم على بذل المزيد من الجهد من أجل الظهور بالصورة المطلوبة عند بداية مسابقات الموسم الجديد الذي يستهله الأخضر بمواجهة صعبة أمام الاتحاد السكندري يوم 27 أغسطس الحالي على ستاد صباح السالم ضمن ذهاب الدور الـ 32 لبطولة الأندية العربية.
ويخوض الأخضر 4 مباريات أخرى في المعسكر أمام شباب الأهلي الإماراتي غدا السبت، وأمام فرق «إي أف إيه» وأليكانتي وريال مورسيا أيام 6 و7 و10 أغسطس.


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