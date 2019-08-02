محلية

سمعنا خبراً مفاده ان اللجنة الاولمبية ستقيم انشطة الاتحادات سواء بالإعداد أو المشاركة بالبطولات الخارجية قبل موافقة هيئة الرياضة على اقرار المشاركات وذلك بدفع ميزانية هذه الأنشطة (المهمة الرئيسة لهيئة الرياضة فقط.. وذلك باعترافها بذلك ضمن الخبر المنشور بهذا الشأن؟) فعلى هذا الأمر اسمحوا لي ببعض الملاحظات التي يجب ان تراعى عند تطبيق هذا المبدأ ... ألا وهي :

ليس من مهمة أو واجبات اللجنة الأولمبية التدخل في إقرار هذه البرامج الفنية للاتحادات! فهي مسؤولة عن الإعداد والمشاركة بدورات الألعاب الرياضية فقط!

مؤسف عندما تتهرب هيئة الرياضة من هذه المسؤولية بحجة أنها لا تستطيع التدخل إلا بالأمور المالية! (كلام غير صحيح) فهل تحولت الى: بنك هيئة الرياضة الكويتية؟

صدقوني عندما انتقد فأنا مع الأفكار الفنية والإدارية السليمة... وموضوع تقييم عمل الاتحادات يقع تحت مسؤولية الجمعية العمومية وهي للأسف ضعيفة كالعادة والأمثلة كثيرة (اتحاد القدم... وغيرها) فالجمعية لا يهمها المحاسبة ولكن يهمها مندوبها بالاتحاد وما هي مكتسباته!

في ظل وجود اعضاء مجلس اللجنة الاولمبية الحالية أتمنى منهم ألا يكونوا على رئاسة أي فريق عمل سيقدم هذه الأنشطة فهم مع كل التقدير والاحترام قليلو الخبرة لكي يقيموا نشاط اتحاد مختص يتكون من أعضاء لهم تاريخهم الرياضي باللعبة (ليس الكل).

إن الخطوة المناسبة لهذا الموضوع هو تشكيل لجنة مشتركة بين الهيئة واللجنة الأولمبية والاتحاد المعني وبين مختصين بكل لعبة يناقشون برنامج الاتحاد السنوي أو لاربع سنوات ويكون لهم رأي مسموع فيما يقترحونه.

إن ما يحزن في هذا الموضوع بأن من طرح الفكرة تناس اللاعبين الذين يحتاجون لمعسكرات تدريب وإعداد والمشاركة لكسب الخبرة الفنية وجاؤوا على أن هناك إداريين يستغلون وضعهم بالاتحاد للسفر والسياحة (إذا تعرفونهم.. وقفوهم!) إذا الأفكار عندما تطرح يجب أن توضع بطريقة علمية وفنية وإدارية ومن ثم مالية سليمة... فالمال يمكنه أن يدمر أي حلم (حدد العلماء مدة اي حلم بـ 20 ثانية)... والله من وراء القصد؟

