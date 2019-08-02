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يتذكر الرياضيون في هذا التاريخ من كل عام قافلة الشهداء الذين دافعوا عن أرضهم عندما دعاهم الوطن إلى الذود عنه في 2 أغسطس من العام 1990، فقبل سطوع شمس ذلك اليوم الكئيب كانت قوات الغزاة تزحف إلى البلاد مروعة الآمنين ومدمرة كل روابط السلام والمحبة بين بلدين جارين عربيين مسالميين. ومثلهم مثل باقي مكونات المجتمع الكويتي سجل الرياضيون مواقف مشرفة طوال فترة الغزو، بدأها الشهيد فهد الأحمد رئيس المجلس الاولمبي الآسيوي ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم (وقتها) الذي قدم روحه فداءً لوطنه ورفض الاستسلام أو الهروب، فكان مصيره طلقات من الغزاة أزهقت روحه، وأحيت ذكراه في قلوب الكويتيين وأبقته خالداً في تاريخ الوطن.

اليوم مع مرور الذكرى التاسعة والعشرين للغزو العراقي على الكويت، لا يزال اسم الشهيد فهد الأحمد يتردد بين الرياضيين وغيرهم، ويسترجع الجميع صورة قبضته الشهيرة عند تسجيل أي هدف للجيل الذهبي الذي رفع اسم الكويت عالياً وأوجد لها مكاناً في كرة القدم العالمية عبر الفوز بكأس آسيا 1980 والتأهل إلى مونديال إسبانيا 1982. مفردة «الشهيد» عندما يرددها الرياضيون فهي تعني قطعاً فهد الأحمد لاسواه.

المواقف التي تركها الشهيد طوال مسيرته الرياضية أو غيرها تركت إرثاً كبيراً يصعب على من سواه اللحاق به أو حتى الاقتراب منه، مسيرة مظفرة وانجازات عالمية وختام مثالي بالاستشهاد على أرض الوطن واختلاط دمائه بترابه الغالي.

الكويت تبكي على فهد الأحمد كل في هذا التاريخ كل سنة، كما أن العالم أجمع يستعيد له موقفاً مميزاً كل 4 أعوام على الأقل عند الحديث عن كأس العالم، وذلك عندما عندما فرض كلمته على الحكم الروسي ميروسلاف ستوبار والغى هدفاً صحيحاً لفرنسا في مرمى الكويت في مونديال اسبانيا 1982، وهو ما لم يحدث طوال تاريخ البطولة الأشهر في العالم، وتحولت تلك الحادثة الى قصة من قصص المونديال المثيرة.

وبالتأكيد فهد الأحمد لم يكن الرياضي الوحيد الذي ضحى بحياته بحياته من أجل بلاده، فقائمة شهداء الرياضة تضم كذلك لاعب كرة السلة قشيعان المطيري الذي أصابته قذيفة في معسكر «جي ون»، إلى جانب مجموعة أخرى مثل رئيس نادي القادسية يوسف المشاري والمدرب خالد ادريس، واللاعبون أحمد قبازرد، جمال الجزاف، ميثم المولي، احمد الطراروة، احمد الخواري، جمال السالم وعصام سعد الله..رحمهم الله جميعا فهم مازالوا امثلة مضيئة لجميع الرياضيين في التفاني والاخلاص وبذل الغالي والنفيس للوطن الغالي.

الرحمة لشهداء الكويت جميعاً والعزة للوطن وحفظ الله الكويت واميرها وشعبها من كل مكروه.

