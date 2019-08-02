دوليه

توج منتخب ايران للشباب بطلاً لبطولة العالم للكرة الطائرة للشباب (تحت 21 عاماً) في نسختها العشرين بتغلبه على ايطاليا 3-2 في ختام البطولة في البحرين قبل أيام.

وقدم منتخب شباب ايران عرضا كبيرا تمكن من خلاله الثأر لخسارته في الدور الثاني امام ايطاليا 3-1 بالفوز عليه 3-2 والظفر بكأس البطولة للمرة الاولى في تاريخه.

وتقدمت ايطاليا في الشوط الاول 25-17 الا أن ايران تمكنت من العودة الى أجواء المباراة والفوز بالشوطين الثاني والثالث 25-17 و-23 وعادت ايطاليا للفوز في الشوط الرابع 25-22، الا ان كلمة الفصل كانت لايران في الشوط الخامس والاخير بالفوز 15-12 والتتويج بالبطولة.

وكانت ايران فازت في الدور الاول على تونس 3-0 وعلى التشيك 3-0 وخسرت امام روسيا 3-2 .

وفي الدور الثاني فازت ايران على الارجنتين 3-1 وعلى البحرين 3-0 وخسرت امام ايطاليا 3-1 .وفي الدور نصف النهائي تغلبت ايران على البرازيل 3-0 لتتاهل الى النهائي الذي فازت فيه على ايطاليا 3-2 .

يذكر ان افضل نتيجة حققتها ايران في تاريخ البطولة سابقا هو المركز الثالث عام 2007 .

جدير بالاشارة ايضا ان منتخب ناشئين ايران تحت 17 عاما كان قد توج ببطولة العالم عام 2017 وان غالبية لاعبي منتخب الشباب الان كانوا ضمن منتخب الناشئين قبل عامين.

