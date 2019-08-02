loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع

«شباب إيران» بطل «طائرة العالم»


توج منتخب ايران للشباب بطلاً لبطولة العالم للكرة الطائرة للشباب (تحت 21 عاماً) في نسختها العشرين بتغلبه على ايطاليا 3-2 في ختام البطولة في البحرين قبل أيام.
وقدم منتخب شباب ايران عرضا كبيرا تمكن من خلاله الثأر لخسارته في الدور الثاني امام ايطاليا 3-1 بالفوز عليه 3-2 والظفر بكأس البطولة للمرة الاولى في تاريخه.
وتقدمت ايطاليا في الشوط الاول 25-17 الا أن ايران تمكنت من العودة الى أجواء المباراة والفوز بالشوطين الثاني والثالث 25-17 و-23 وعادت ايطاليا للفوز في الشوط الرابع 25-22، الا ان كلمة الفصل كانت لايران في الشوط الخامس والاخير بالفوز 15-12 والتتويج بالبطولة.
وكانت ايران فازت في الدور الاول على تونس 3-0 وعلى التشيك 3-0 وخسرت امام روسيا 3-2 .
وفي الدور الثاني فازت ايران على الارجنتين 3-1 وعلى البحرين 3-0 وخسرت امام ايطاليا 3-1 .وفي الدور نصف النهائي تغلبت ايران على البرازيل 3-0 لتتاهل الى النهائي الذي فازت فيه على ايطاليا 3-2 .
يذكر ان افضل نتيجة حققتها ايران في تاريخ البطولة سابقا هو المركز الثالث عام 2007 .
جدير بالاشارة ايضا ان منتخب ناشئين ايران تحت 17 عاما كان قد توج ببطولة العالم عام 2017 وان غالبية لاعبي منتخب الشباب الان كانوا ضمن منتخب الناشئين قبل عامين.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة