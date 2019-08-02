دوليه

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن مصر لن تتعاقد مع مدربين أجانب من أجل قيادة المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة.

وأكمل الرئيس خلال جلسة «اسأل الرئيس» في فاعليات مؤتمر الشباب: «لن نتعاقد مع مدربين أجانب يجب أن لا يكون لدينا مدرب أجنبي بعد الآن ويجب أن يكون لدينا ثقة في المدربين المصريين النتيجة واحدة».

وأشار إلى أن قرار إعادة الجماهير لملاعب كرة القدم في بلاده بات سهلا الآن وذلك بعد نجاح تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت الصيف الجاري على أرض مصر.

وأضاف السيسي: «عقدنا عدة لقاءات مع وزير الشباب والرياضة بحضور رئيس مجلس الوزراء وبحثنا مسألة عودة الجماهير للملاعب بالفعل لقد حققنا استفادة كبيرة من تنظيم بطولة الأمم الأفريقية».

ووجه الرئيس الشكر للمساهمين في تنظيم أمم أفريقيا 2019 قائلاً «أشكر كل القائمين على التنظيم وكذلك الجماهير المصرية لقد كان الأمر أكثر من رائع استفدنا من البنية التحتية للملاعب وأيضا موقع تذكرتي لحجز تذاكر المباريات». وأردف «أتصور أنه بالجهد والمنظومة الأمنية التي أسسناها والقدرة التكنولوجية التي ظهرت في أمم أفريقيا باتت عودة الجماهير للملاعب أسهل كثيرا كل البلاد تنفذ هذه الخطوات أتوقع أن تعود الجماهير بشكل أكثر يسرا».

