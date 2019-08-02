دوليه

ابرم نادي الزمالك 10 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وتعاقد الزمالك مع الثلاثي محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي في حراسة المرمى بالإضافة إلى الثنائي المغربي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي. كما تعاقد الزمالك مع محمد عبدالشافي وإسلام جابر وكريم بامبو وأعاد محمود عبدالرازق شيكابالا ومصطفى محمد.

فيما باع الزمالك محمد إبراهيم إلى المقاصة لمدة موسمين.

وانتظم محمد إبراهيم في معسكر المقاصة المقام حاليا بالإسكندرية. وكان محمد إبراهيم سبق وتلقى عروضا من الاتحاد والإسماعيلي ولكنه فضل عرض المقاصة بسبب تمسك أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق بضمه.

في سياق مختلف ضم الزمالك محمود عبدالمنعم «كهربا» لقائمة الفريق الأولية محليا الخاصة بالموسم الجديد 2019-2020 وذلك لحفظ حقه في شكوى اللاعب.

وجاء قرار الزمالك بعدما اعترف اتحاد الكرة بأن عقد اللاعب ممتد مع القلعة البيضاء حتى 3 مواسم مقبلة.

وقام كهربا بالتوقيع لنادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي في موسم الانتقالات الصيفية الجاري دون الرجوع لإدارة نادي الزمالك. ويعتبر كهربا أن العقد الذي وقعه مع الزمالك في صيف 2017 لاغ كون الزمالك قام بتوثيقه لدى الاتحاد المصري بعد عام من التوقيع عليه.

ورفض الاتحاد المصري إرسال البطاقة الدولية الخاصة بكهربا معتبرا أن عقده مع الزمالك ممتد وهو ما يعني عدم جواز رحيله عن النادي في صفقة انتقال حر.

