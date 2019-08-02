عربيات ودوليات

واشنطن - الوكلات: قتل حمزة بن لادن، نجل مؤسس تنظيم «القاعدة» الراحل اسامة بن لادن، في غارة جوية، بحسب ما نقلته وسائل اعلام في الولايات المتحدة عن مسؤولين في المخابرات الأميركية. ولا يعرف مكان ولا تاريخ موته. ولم يصدر اي تعليق بعد عن وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون». وكان بن لادن الابن، الذي يعتقد انه كان في الـ30 من العمر، قد نشر رسائل صوتية ومرئية يدعو فيها الى شن هجمات على الولايات المتحدة وبلدان اخرى. ورصدت الحكومة الأميركية في شهر فبراير مكافأة قيمتها مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات تقود الى الكشف عن مكان اختفاء حمزة، الذي يُعتقد انه تولى قيادة تنظيم القاعدة بعد مقتل والده في عملية نفذتها قوات اميركية في باكستان في شهر مايو 2011. ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» وشبكة «ان بي سي»، و«سي ان ان» الأميركية خبر «وفاة» حمزة نقلا عن مصادر في المخابرات الأميركية لم تحددها. ولم يصدر حتى الآن اي تأكيد عن تنظيم القاعدة. وأفادت تقارير بأن حمزة بن لادن قتل في عملية عسكرية في العامين الماضيين، وأن الحكومة الأميركية كانت ضالعة في ذلك، لكن لا يعرف تاريخ قتله ولا وقته. ورفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب التعليق على هذه الأنباء بعد اسئلة الصحافيين، وهو ما فعله ايضا مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون.

لم يكن يعرف الا القليل عن حمزة بن لادن، حتى ان مسؤولي الولايات المتحدة لم يستطيعوا تأكيد عمره.

وخلال الأشهر الأخيرة ترددت اقوال بأنه ربما كان في افغانستان، او باكستان، او ايران. ولكن المسؤولين لم يتمكنوا من تحديد البلد الذي كان يختبئ فيه «المطلوب رقم واحد» بالنسبة الى اميركا.

ولا تمثل قيمة المكافأة التي اعلن عنها للحصول على معلومات تفضي الى معرفة مكانه، مدى الخطر الذي يمثله فقط، بل تمثل ايضا الأهمية الرمزية له بالنسبة الى تنظيم القاعدة، وآليات الدعاية فيه.

وكان حمزة طفلا حينما ساعد والده في تدبير هجمات 11 سبتمبر، ولكن التنظيم يقول انه كان بجانب والده في ذلك الوقت.

ولا شك في ان السعي الى الانتقام لمقتل والده، والذي تم على ايدي قوات اميركية خاصة، كان امرا ملحا بالنسبة الى الابن الذي تربى على كراهية اميركا. ونشر في السنوات الأخيرة على الانترنت رسائل تحث على شن هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها.

واذا تأكدت وفاة حمزة بن لادن رسميا، فسوف يسكت بذلك صوت كان آخذا في البروز باعتباره صوت تنظيم القاعدة الجديد. ولكن هذا لن يوقف التهديد الذي يمثله التنظيم، الذي نفذ اكثر الهجمات الارهابية سوءا.

