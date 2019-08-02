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أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن بلاده تحتاج موازنة لا تقل عن تريليون دولار لحل كل المشاكل المطروحة فمصر ظروفها الاقتصادية صعبة وموازنتها على مدار العقود الماضية كانت أقل من المطلوب وبالتالي تتراكم المشاكل والنمو الاقتصادي خلال العقود الماضية لم يكن متوافقا مع الزيادة السكانية.

وقال الرئيس المصري إنه لا بد من توافر 18 تريليون جنيه بشكل مستمر ومستقر لموازنة الدولة من أجل حل كل المشاكل التي تم طرحها موضحا أنه لولا خطة الاصلاح الاقتصادي لانهارت مصر في نوفمبر 2016 بسبب عدم توفر الأموال اللازمة لمستلزمات انتاج المصانع مشيرا إلى أن أصحاب المصانع لم تكن لديهم القدرة على تشغيل العمالة .

وشدد في تصريحاته التي نقلتها وكالة أنباء الشرق الاوسط خلال حضوره فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب إنه ليس أمام مصر غير ايجاد حلول وابتكارات ومبادرات لمعالجة المشاكل حتى يستقر اقتصادها أكثر ويكون قويا وترشيد الإنفاق .

وفي ختام المؤتمر أعلن الرئيس السيسي، عن التوصيات وتضمنت التوصيات 9 بنود هي:

- أولاً: تحويل نموذج محاكاة الدولة المصرية إلى حالة حوارية دائمة خلال تشكيل مجموعات عمل من شباب البرنامج الرئاسي وشباب الأحزاب والسياسيين.

- ثانياً: تشكيل مجموعات عمل شبابية معاونة لجهات ومؤسسات الدولة لمتابعة وتنفيذ المشروعات القومية الكبرى على أن تبدأ بالعمل فوراً تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية.

- ثالثاً: قيام الحكومة بتبني العمل على المشروع الحضاري لمنطقة رأس التين المقدم من شبابنا خلال المؤتمر والتأكيد على أهمية قيام المطورين العقاريين المصريين بتنفيذ هذا المشروع.

- رابعاً: تكليف رئاسة مجلس الوزراء لبحث جميع التوصيات الصادرة من حكومة نموذج المحاكاة، على أن يتم رفع تقرير بها خلال 15 يوما من تاريخه، ومناقشة تنفيذ ما ورد بها خلال المؤتمر الوطني للشباب القادم.

- خامساً: إطلاق المشروع القومي لتنمية القرى الأكثر احتياجاً «حياة كريمة»، وتحقيق التكامل بينه وبين الإستراتيجية الوطنية للقضاء على الفقر، ومن خلال النموذج المقدم من الشباب والقائم على تحقيق التكامل بين الحكومة والمجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

- سادساً: تكليف مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من وضع تصور لقانوني المحليات ومجلس الشيوخ بالتقدم بهما لمجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم، والبدء الفوري في تأهيل وتدريب الشباب على العمل المحلي والسياسي، وذلك لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للشباب المصري.

- سابعاً: تكليف شباب نموذج محاكاة الدولة المصرية والتنسيق مع مجلس الوزراء وجميع الجهات المعنية بالدولة، بالبدء في تنفيذ إستراتيجية التسويق الحكومي بشكل فوري.

- ثامناً: تكليف الحكومة وبالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب بإقامة مقر لها بالعاصمة الإدارية الجديدة على أن يشمل هذا المقر مركز تدريب للشباب العربي والإفريقي.

- تاسعاً: تكليف رئاسة مجلس الوزراء وجميع أجهزة ومؤسسات الدولة بإطلاق المشروع القومي للتحول الرقمي وتنفيذ منظومة الحوكمة، على مستوى الدولة على أن يبدأ المشروع بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد.

وفي ختام المؤتمر بجلسة «اسأل الرئيس» والذي أجاب فيها الرئيس السيسي على بعض الأسئلة الموجهة له من طلاب الجامعات وشباب مصر ،أكد الرئيس أن الدولة المصرية تعمل على إحداث نهضة فنية وثقافية معاصرة، وتقوم بتحديث أدواتها، حيث ستقوم بالانتهاء من أكبر مدينة للثقافة والفنون في العالم منتصف 2020 في العاصمة الجديدة، بالإضافة لمدينة فنون وثقافة أخرى في العلمين الجديدة لإطلاق سبل إتاحة الإبداع الفني للجميع.

وتابع أن الدولة تعمل على إنشاء عدد من المنشآت التي يُصنفها البعض باعتبارها منشآت ثقافية، ومنها مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة، والتي سيتم الانتهاء منها بالنصف الأول من العام القادم 2020، بالإضافة إلى افتتاح مجموعة من المتاحف الكُبرى، منها المتحف الكبير ومتحف الحضارة إلى جانب مجموعة أخرى سيتم افتتاحها.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن كل قطاعات الدولة المصرية كانت بـ«عافية» خلال السنوات الماضية، وأن الأهم الآن أن نقطة الانطلاق قد بدأت وتحركت الدولة ومؤسساتها في إطار خطة شاملة للإصلاح الكامل.

