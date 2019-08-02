عربيات ودوليات

دهم جنود الاحتلال الاسرائيلي الليلة الماضية منزل الطفلة الفلسطينية ملاك سدر البالغة من العمر 6 سنوات من مدينة الخليل للتحقيق معها، بزعم مضايقتها المستوطنين. كما استدعى والدها شادي للتحقيق معه بعد اقتحام المنزل.

وكانت شرطة الاحتلال الاسرائيلي قد استدعت قبل ثلاثة ايام الطفل محمد عليان (4 سنوات) للتحقيق معه، وحكم عليه الاحتلال بعدم اللعب خارج منزله، مهدداً اهله برفع وصايتهم عنه.

كذلك استدعى الاحتلال الطفل قيس عبيد (6 سنوات) للتحقيق معه بتهمة رشق الحجارة ومقاومة الاحتلال. الى ذلك، ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، امس، ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اصدرت 100 امر اعتقال اداري (جديد وتجديد) بحق عدد من الأسرى لمدد تتراوح ما بين شهرين وستة اشهر قابلة للتجديد عدة مرات، خلال شهر يوليو الماضي.

وأوضحت الهيئة، في بيان، ان عدد المعتقلين الاداريين في سجون الاحتلال ارتفع الى 530 معتقلا. يذكر ان 9 اسرى في سجون الاحتلال يضربون عن الطعام، اقدمهم محمد ابو عكر، ومصطفى الحسنات، وحذيفة حلبية، منذ 29 يوما. ومنذ مطلع عام 2019، ارتفع عدد الأسرى الذين خاضوا اضرابات عن الطعام بشكل فردي، مقارنة مع العام الماضي، وذلك مع تصاعد اعداد اوامر الاعتقال الاداري الصادرة من سلطات الاحتلال، علما بأن غالبية الأسرى الاداريين هم اسرى سابقون قضوا سنوات في الاعتقال الاداري.

