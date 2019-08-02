عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: وصفت ايران قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على وزير الخارجية محمد جواد ظريف بـ«التصرف الصبياني»، مؤكدة ان فريق الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصاب بـ«الدوار السياسي» وأن السقوط سيكون النهاية الحتمية لهذا الدوار.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية ان العقوبات تشمل تجميد اي اصول لظريف بالولايات المتحدة او تلك التي تُسيطر عليها كيانات اميركية. وستسعى واشنطن ايضا الى الحد من الرحلات الدولية لظريف. وفي اول رد فعل، قال الرئيس الايراني حسن روحاني في خطاب متلفز امس «انهم خائفون من مقابلات وزير خارجيتنا» في اشارة الى سلسلة مقابلات صحافية اجرتها وسائل اعلام اجنبية مع ظريف خلال وجوده في نيويورك في الآونة الأخيرة. وقال روحاني «من الواضح تماما ان كلمات دبلوماسي متفان ومطلع ومنطقي قد هزت اساسات البيت الأبيض».

وتابع خلال زيارته مدينة تبريز «انهم يتصرفون بصبيانية الآن. ربما ليس هناك من طريقة افضل لوصف العقوبات الا بالصبيانية». وأضاف «أعداؤنا عاجزون لدرجة انهم فقدوا القدرة على التصرف والتفكير بحكمة».

وكان ظريف رد على العقوبات الأميركية بحقه، قائلاً «انني اشكركم على اعتباركم اني تهديد كبير لخططكم». من جهته، اعتبر المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي حسين امير عبداللهيان ان «فريق الرئيس الأميركي ترامب مصاب بالدوار السياسي»، مؤكدا ان «السقوط سيكون النهاية الحتمية لهذا الدوار».

ورأى عبداللهيان ان «فرض الحظر على وزير الخارجية الايراني مؤشر واضح على السلوك غير المعقول واللاحضاري للساسة الأميركيين»، مشيراً الى ان «ترامب لا هو قادر على شن الحرب ولا بامكانه ارغام ايران على التفاوض عبر مسار التهديد». اما المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في ايران عباس كدخدائي، فقد اعلن، ان «الولايات المتحدة لا تخشى من الصواريخ فحسب، بل من منطق ايران ايضاً».

ولفت الى ان «فرض الحظر على ظريف يعني ان تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب كافة وسائر مسؤولي ادارته بشأن رغبتهم في الحوار والتفاوض، ليست الا اكذوبة»، مركزاً على ان «فرض حظر على ظريف يعني كذب حرية التعبير التي تدعى اميركا وجودها، وهذا الحظر يعني ايضاً سقوط تمثال الحرية».

ولم تكن هذه العقوبات مفاجئة بعدما اعلنت الولايات المتحدة في نهاية يونيو عن عقوبات «شديدة» على المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي. وحذر الرئيس ترامب انذاك من ان وزير الخارجية الايراني ستفرض عليه «قريبا» عقوبات مماثلة.

