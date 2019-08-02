عربيات ودوليات

طهران - الوكالات: ابرمت كلاً من ايران والامارات امس اتفاقا للتعاون الحدودي بينهما، واتفق الطرفان على عقد الاجتماعات لمناقشة التعاون الحدودي كل ستة اشهر. وجاء ابرام الاتفاق بعد محادثات عقدها قائد قوات حرس الحدود الايراني العميد قاسم رضائي، وقائد قوات خفر السواحل الاماراتي العميد محمد علي مصلح الأحبابي والوفد المرافق له في طهران «لبحث سبل توسيع العلاقات الدبلوماسية وتعزيز امن الحدود بين البلدين». ووصف الأحبابي توقيع اتفاقية التعاون الحدودي بأنها خطوة ايجابية لتأمين مصالح البلدين، ستسهم في تعزيز امن الحدود ومراقبتها وتسهيل التنقل عبرها. وقال قائد خفر السواحل الاماراتي: «نحن سعداء جدا لوجودنا بجوار الأصدقاء حرس الحدود الايرانيين». بدوره، ذكر رضائي ان الطرفين قررا عقد اجتماعات متواصلة، وأضاف: «سنعقد اجتماعا كل ستة اشهر في احدى المناطق الحدودية بدعوة من احد الطرفين». وأشاد رضائي بالتعاون الحدودي المشترك، معتبرا انه «خطوة لحفظ المصالح بين ايران والامارات».

