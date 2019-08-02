عربيات ودوليات

الرباط - «كونا»: تم في موريتانيا أمس تنصيب الرئيس المنتخب الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني رئيسا للجمهورية لولاية تستمر خمس سنوات وذلك بحضور قادة وممثلي دول عديدة بينها ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد المستشار بالديوان الاميري الشيخ فهد سعد العبدالله.

وبدأ حفل التنصيب الذي نقله التلفزيون الموريتاني على الهواء بخطاب للرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد عبدالعزيز اكد فيه أهمية هذه اللحظة في تاريخ موريتانيا الحديث، مؤكدا انها «مؤشر على دخول موريتانيا مرحلة جديدة». ولفت ولد عبدالعزيز الى الانجازات التي تحققت خلال العشرية الاخيرة التي تولى فيها الحكم، مؤكدا «ان موريتانيا شهدت خلال هذه المرحلة تطورات كببرة شملت جميع المجالات والاصعدة».

واوضح ان هذه التطورات مكنت من وضع موريتانيا على «سكة التنمية بفضل مشاريع هيكلية» لافتا إلى ان «معركة الامن والتنمية مستمرة وتقتضي تعزيز الانجازات ووضع الحلول للمشكلات».وشدد ولد عبدالعزيز في هذا السياق على ثقته بخبرة وكفاءة الرئيس الجديد الذي سيخلفه.

وبعد ذلك اعلن المجلس الدستوري نقل السلطة من الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز الى الرئيس المنتخب الجديد محمد ولد الشيخ الغزواني ليؤدي الاخير اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لولاية تستمر خمس سنوات.

وكان محمد ولد الشيخ الغزواني فاز بانتخابات الرئاسة التي جرت في الـ22 من يونيو الماضي بعد حصوله على نسبة 52 في المئة من اصوات الناخبين في الاقتراع الرئاسي.

وبذلك يكون ولد الغزواني البالغ من العمر 63 سنة الرئيس الموريتاني التاسع منذ استقلال البلاد عام 1960 والثاني الذي يخلف رئيسا منتخبا.

