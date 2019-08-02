عربيات ودوليات

تواجه رئاسة الدولة المؤقتة في الجزائر منذ إعلانها قائمة «لجنة الحوار» - الخميس الماضي- انتقادات لاذعة لتركيبتها الهزيلة، وفق توصيف المعترضين عليها، وهو ما اضطر منسقها كريم يونس إلى دعوة 23 شخصية للالتحاق بفريق الوساطة، لكن الوجوه البارزة رفضت الانخراط في ذلك.

وفي مقدمة هؤلاء رئيس الحكومة السابق مولود حمروش، الذي جدّد «عدم ترشحه لأيّ هيئة انتقالية ولأيّ انتخاب»، ومثله الوزير السابق طالب الإبراهيمي، الذي أكد «أنه لا يرى جديدا يستدعي تغيير موقفه من لجنة الحوار».

كما قال الجنرال المتقاعد رشيد بن يلس «إنّ صياغة المبادرة جاءت بطريقة مستعجلة داخل مخابر السلطة القائمة». وكذلك صرّحت «المجاهدة» ظريفة بن مهيدي بأنها «ليست معنية بهذا الحوار بشكل قاطع، ولا تنتظر دعوات من قبل أي جهة».

بدورهما، تحفظ الحقوقيّان مصطفى بوشاشي ومقران آيت العربي، حيث يرى الأول أنّ «المعطيات والشروط غير متوفرة لكي يشارك في هذه اللجنة»، كما أكد الثاني «أنه لن يشارك في أي حوار تحدّد السلطة أهدافه ويرفضه الحراك».

