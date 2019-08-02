عربيات ودوليات

جدة الوكالات: انطلقت أمس، عبر قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة، أول رحلة مخصصة للحجاج على متنها أكثر من 170 حاجاً وحاجة من مختلف الجنسيات، والمتجهة إلى محطة الرصيفة بمكة المكرمة.

وعبر عدد من الحجاج عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين على حسن الاستقبال والخدمات المقدمة لراحة ضيوف الرحمن. وكانت المملكة العربية السعودية اعلنت وصول 1.249.951 مليون حاج عبر منافذها الجوبة والبرية والبحرية لأداء فريضة الحج لهذا العام.

ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن تقرير صحافي للمديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ أكثر من 1.169 مليون حاج وعن طريق البر وصل اكثر من 67 الف حاج في حين وصل نحو 13.500 ألف حاج عبر الموانئ البحرية. وأضاف البيان أن الزيادة في أعداد الحجاج في هذا العام بلغت نحو 109 آلاف حاج وبنسبة تصل إلى 10 في المئة.

وكانت السعودية استضافت في موسم حج العام الماضي نحو 1.756 مليون حاج من خارج المملكة بخلاف الحجاج من الداخل.

إلى ذلك، أجرت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدّسة، أكثر من 163 عملية قسطرة قلب وقلب مفتوح لحجاج وضيوف بيت الله الحرام منذ مطلع شهر ذي القعدة.

وأوضحت الإدارة التنفيذية المشاركة لصحة القلب أنه حسب أحدث إحصائية من بداية شهر ذي القعدة حتى الأربعاء أجريت 160 عملية قسطرة قلبية و3 عمليات قلب مفتوح للمرضى من الحجاج.

وأضافت أن مركز القلب رفع طاقته الاستيعابية الآلية والبشرية لخدمة المرضى من ضيوف الرحمن، حيث يتم تقديم جميع الخدمات والإجراءات العلاجية عن طريق القسطرة التداخلية وجراحة القلب المفتوح، إضافة إلى العديد من الإجراءات العلاجية الأخرى المتعلقة بكهربائية القلب من زراعة منظمات القلب وجهاز مزيل الرجفان البطيني وعلاج اضطرابات القلب بمختلف التقنيات العلاجية الحديثة لكهربائية القلب لضيوف الرحمن.

