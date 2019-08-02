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قدمت صحيفة الغارديان البريطانية خمس نصائح لقرائها، وصفتها بأنها كفيلة بإزالة التوتر في الصباح.. تعرف عليها وجربها لصباح هادئ خالٍ من التوتر.

- رتب أغراضك قبل النوم.. ينصح الدكتور هازل والاس -مؤلف كتاب «طب الطعام»- بتجهيز ما ستحتاجه صباح الغد في الليل؛ كتغليف وجبة الغداء وترتيب الملابس.

كما تنصحك خبيرة ترتيب وتنسيق المنازل فيكي سيلفرثورن بترك أغراضك عند الباب الأمامي، أو استخدم أوراق المذكرات اللاصقة لتذكيرك بواجباتك الصباحية، وما تحتاج لأخذه معك.

- لا تضغط على زر المنبه.. ينصح الدكتور ماثيو ووكر، أستاذ علم الأعصاب بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، بعدم الضغط على زر المنبه لأنه سيشوش عليك الاستغراق بنوم هادئ، ويقترح عليك ضبط المنبه على التوقيت الذي ترغب في الاستيقاظ فيه.

- ضع أغراضك في المكان نفسه.. تدعوك سيلفرثورن لاتباع روتين تعتاد من خلاله على وضع مفاتيحك وأغراضك الضرورية الأخرى في المكان نفسه الذي تعودت أن تضعها فيه كل يوم، سواء في علاقة أو مشبك، أو صينية أو طبق، أو درج.

- جهز افطارك.. تقول سيلفرثورن ان من المفيد أن تكون لديك الأجهزة والأدوات اللازمة مثل قوائم تحتوي على معلومات تتعلق بكل ما تريد القيام به أو بأشياء تحتاجها، وتحديد مكان مخصص في المطبخ للافطار لشرب الشاي أو القهوة؛ فالمطبخ -حسب رأيها- هو محور المنزل، فاذا كان في المكان الصحيح فعندئذ كل الأمور ستمضي بسلاسة.

- ابتعد عن هاتفك وتناول مشروبك.. يخطئ العديد من الأشخاص باستخدام هواتفهم قبل كل شيء في الصباح، لكن سيلفرثورن تحثك على بدء يومك بالابتعاد خمس دقائق على الأقل عن الأجهزة، وتنصحك بصنع كوب من الشاي والجلوس لشربه دون منغصات.

