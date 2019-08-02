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حذرت مؤسسة الحدود الالكترونية «EFF» من أن زر الاعجاب بفيسبوك الموجود في بعض مواقع الانترنت يُستخدم وسيلة للتتبع.

وأوضحت المؤسسة الأميركية أن زر الاعجاب ينقل عنوان أي بي (بروتوكول الانترنت) الخاصة بالمستخدم، وكذلك نوع المتصفح وتاريخ ووقت فتح الموقع الى شركة فيسبوك، بمجرد فتح موقع يحتوي عليه، حتى ولو لم يتم النقر عليه.

ويحدث هذا أيضا حتى لو لم يكن المستخدم مشتركا بشبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة.

ولمواجهة التعقب، تنصح المؤسسة بحظر زر الاعجاب بواسطة امتداد المتصفحات برايفاسي بادجر Privacy Badger المجاني الذي يتوفر لدى كل من كروم وفايرفوكس وأوبرا. ولا يقوم الامتداد بحظر زر الاعجاب فحسب، ولكن أيضا العديد من أزرار الوسائط الاجتماعية الأخرى وجميع متعقبي الاعلانات الآخرين.

